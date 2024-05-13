軋空狂潮帶頭大哥回歸 1則貼文就讓GameStop飆漲40%

曾在2021年帶領散戶大戰華爾街的帶頭大哥「Roaring Kitty」回歸，激勵GameStop股價13日美股盤前暴漲37%。(路透)

2021年帶領一群散戶引爆史詩級軋空的「Roaring Kitty」，睽違三年再度在網路上發文，馬上喊水會結凍，激勵遊戲驛站（GameStop ）股價13日美股 盤前暴漲40%。

CNBC報導，這則發在X平台上的貼文，是一個玩家在椅子上前傾的圖片，代表要認真玩遊戲。這是他自2021年以來在該平台或Reddit上發布的第一則貼文。

Roaring Kitty是X用戶名，他本名是吉爾（Keith Gill），曾在萬通保險 工作。他在Reddit上的暱稱是DeepF----Value，於2021年左右，吸引一大票當沖客，彼此呼朋引伴，買進GameStop的股票和買權。

在這群螞蟻雄兵的進逼下，當時大舉做空GameStop的避險基金Melvin Capital，陷入鉅額損失，促使Citadel的避險基金部門和Point72向Melvin Capital注資近30億美元，支持其財務。

這種令人瞠目結舌的軋空狂潮，一度迫使包括Robinhood在內的券商限制大舉放空股票的交易，因為這導致結算所的保證金要求大幅提高。此後，用戶提起集體訴訟，Robinhood在2023年8月獲得勝訴。另外一起集體訴訟，控告吉爾明明是有執照的專家，卻假裝是股市新手。散戶引發股市震盪，也使國會舉行一系列的聽證會。

在2021年1月，GameStop股價達到120.75美元的盤中新高。2022年7月，該公司以1：4的比例進行股票分割。隨著散戶興趣消退，GameStop股價重挫，其他迷因股也跟著大跌，例如AMC。

不過，GameStop今年5月以來上漲了57%，上周五收盤價報17.46美元，