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抗通膨首選？Nvidia超猛 開始搶了黃金的光彩

編譯葉亭均／綜合外電
一項查顯示，接近三分之一的受訪者表示，輝達、亞馬遜等科技巨擘是他們的抗通膨避險首選。(路透)
一項查顯示，接近三分之一的受訪者表示，輝達、亞馬遜等科技巨擘是他們的抗通膨避險首選。(路透)

彭博資訊一份調查顯示，投資最大型的美國科技股不但可以押注創新，或許也可以抗通膨。

根據彭博Markets Live Pulse（MLIV）最新調查，46%受訪者認為，數十年來被視為具有避險地位的黃金依然是抗通膨的首選，但有接近三分之一的受訪者表示，科技巨擘是他們的抗通膨避險首選。

這份調查凸顯出，隨著輝達（Nvidia）、亞馬遜和Meta等企業擴大對眾多經濟領域的影響，它們在美國金融市場中扮演主導地位。這使得它們能夠產生穩定的獲利，股價上漲，讓投資人相信它們能夠繼續作為穩健收益的來源。

舉例來說，自2021年3月通膨首次超過2%以來，輝達股價已經飆升超過五倍。即便是歷經股價起落的蘋果，在此期間的表現也勝過大盤，上漲超過50%，而史坦普500指數同期漲幅約30%。不過，和其他成長股類似的是，科技公司對於通膨和利率的變化敏感，因為它們的估值主要取決於未來的獲利。

美國通膨率已經從2022年的極高水準大幅下滑，但在今年前三個月，增幅仍超過經濟學家的預期，且仍然頑固地高於聯準會的2%目標。

這使得物價上漲成為投資人最擔心的事。在這項對393位受訪者的調查中，有59%表示通膨復熾是金融市場年底前面臨的最大尾部風險。最新的通膨率數據消費者物價指數（CPI）將在本周三公布，可能在3.4%左右。

大約四分之一的受訪者表示，美國經濟衰退是2024年的最大風險；若經濟衰退，美國公債可以提供較佳的保護，而非美股。

儘管聯準會緊縮貨幣政策，但美國經濟意外附有韌性，使得現金繼續流入美國。美國的公債殖利率維持在高檔，企業獲利也持續成長。資金流入帶動美元重新走高，而美元被絕大多數人視為度過市場動盪期的最佳貨幣。

幾乎四分之三的受訪者表示，美元是最佳的避險貨幣，瑞郎則獲得大約23%的票數。在美、加受訪者中，美元獲得86%的票數，而在歐洲，43%參加受訪者選擇瑞郎。日圓則失去避險地位，反映受貶值衝擊。

金價今年來上漲約15%，中國央行是最大買家之一。另外，僅13%受訪者表示地緣政治風險嘉惠了比特幣。

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