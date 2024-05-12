迎合成本和潮流 零售商鼓勵新娘改穿T恤和牛仔褲

新世代新娘正在拋棄傳統高價婚紗，快時尚零售商嗅到商機。（路透）

婚紗選購可能永遠再也不會回到以前的方式了。

部分零售商 不再讓整個新娘團隊在精品店花幾個小時試穿多件婚紗，以1000美元以上的高價找到完美的婚紗，而是讓挑選婚紗像買貨架上的T卹一樣輕鬆輕鬆。

千禧世代和Z世代正在顛覆陳舊的傳統，以自己的簡約方式標記人生的里程碑時刻，婚禮就是其中之一；受此啟發，一系列價格實惠的時尚品牌紛紛進軍婚禮業，以平價的婚紗穿著迎合節儉的購物者。

Abercrombie、Forever 21、Boot Barn、Shein和Lulus等品牌，向來以背心、短褲、破洞牛仔褲、比基尼、牛仔靴和為碧昂絲(Beyoncé)和泰勒絲(Taylor Swift)音樂會觀眾量身訂製的閃亮連衣裙而聞名，但它們正在嘗試以更低的價格為新娘打造服裝。

這一點也不讓人意外。婚禮策劃和供應商市場The Knot Worldwide表示，首先，它讓這些大眾市場品牌能夠在市值超過1000億美元的美國婚禮產業中分得一杯羹。

全球金融服務和市場研究公司BTIG總經理兼消費者零售和生活方式品牌分析師史蒂克特(Janine Stichter)表示：「這些公司將婚紗視為其業務的自然延伸，因為它們已經出現在許多此類產品類別中。 」

此外，她說，它們許多核心客戶是年長的Z世代和年輕的千禧世代，正處於結婚和參加婚禮的最佳年齡人群，「只要不影響它們的核心業務，進軍婚紗領域就很有合理。」

牛仔褲和婚紗一站式商店

深受青少年喜愛的品牌Abercrombie & Fitch經歷過一場重大變革，拋棄了過去明顯文化化的行銷策略，轉而推出更流行、適合年齡和家長認可的服裝，並繼續其演進，瞄準新娘。

該零售商於3月推出A&F Wedding Shop，為新娘、新娘派對和婚禮嘉賓提供了100多件產品，價格從80到150美元不等。

除了禮服之外，該系列還包括比基尼、睡衣和適合其他婚禮相關活動的裙子等單品。

Abercrombie & Fitch Co.行銷長克魯格(Carey Collins Krug)在宣布推出產品的聲明中表示：「我們的顧客都在享受長周末，當我們詢問他們即將到來的令人興奮的度假時，我們聽到很多人談論婚禮周末、婚禮附近的場合，以及穿什麼這個最重要的問題；而這個系列正可完美符合需求。」

快時尚品牌Forever 21也於4月推出首個婚紗系列，售價從9美元到50美元左右。服裝包括洋裝、睡衣、配件，例如附有面紗的婚禮牛仔帽。其婚紗店的一款白色無肩帶緞面蕾絲中長連身裙標價為24.29美元，而另一款可用於婚禮祭壇的白色開叉下擺掛脖中長連身裙則只需27美元。與去年2000美元的平均婚紗價格相比，這簡直是太便宜了。

加州時尚連鎖店Lulus也加入這個行列，於2月在洛杉磯開設了第一家婚紗精品店，禮服價格從100美元到270美元不等。

Lulus執行長藍德森(Crystal Landsem)在2月聲明中表示，「在Lulus，新娘無需妥協。在不超出預算 的情況下實現奢華外觀不是夢想，而是現實。」

該零售商在新聞稿中表示，這家獨立的婚紗精品店是以Lulus於2019年進軍婚紗領域為基礎，「使該品牌能夠為現實生活中的新娘提供客戶至上的線上體驗。」

趨勢預測和分析公司WGSN資深洞察策略師里斯(Allyson Rees)表示，這一招是高招，「為了讓這些婚紗系列吸引Z世代，這些品牌必須利用Z世代的購物方式，這一點很重要。Z世代始終掛在網上，但97%的美國Z世代仍然在實體店購物。」

她說，「特別是婚紗以及試穿婚紗的傳統，是Z世代仍然想要參與的一種成人儀式。因此，品牌需要創造引人注目的店內體驗，鼓勵社交活動。」

少了很多傳統

隨著最年長的Z世代在20多歲達到結婚年齡，越來越多人將自己的想法融入婚禮中，並放棄了一些過時的傳統。

部分原因是這些年輕的自主消費者不得不比千禧世代對成本更加敏感。

里斯說，「生活成本危機影響了Z世代，他們對自己的財務狀況深感不安。」「超過半數人靠薪水過活，三分之一的人與父母住在一起。因此由於生活成本危機，快時尚在過去幾年中其市場不斷擴大，也因此快時尚正在善用人們對經濟實惠、流行的婚禮時尚的需求，這一點也就不足為奇了。」

同時，現在的婚禮時尚已經不再那麼傳統了。她說，尤其是婚紗，疫情 期間出現的趨勢是黑色婚紗大行其道，「Z世代正在跟進千禧世代的腳步。因此，新娘穿著白色以外的其他顏色，或在婚禮過程中多次更換服裝的情況並不少見。這是快時尚品牌真正可以填補空白的領域。」

於2012年成立、全球最大線上快時尚銷售商Shein也銷售婚紗和婚禮服裝。其新娘禮服的平均價格在50至100美元之間，最高可達200美元。在陣亡將士紀念日周末，該零售商將在拉斯維加斯開設一家與婚禮相關的快閃店，展示其新新娘禮服和伴娘禮服。

Shein發言人茲洛特尼克(Lisa Zlotnick)表示：「負擔得起的價格對Z世代消費者來說非常重要，他們經常在追求時尚和新潮風格的願望、與對不會傾家蕩產的選擇之間的需求之間取得平衡。」「隨著婚禮服裝從傳統的、特定場合的服裝演變為可在多種場合穿著的多功能、時尚的服裝，我們的目標是確保我們的產品滿足這種日益增加的需求。」

就連銷售牛仔靴和西部服裝的Boot Barn也首次加入了婚禮潮流，推出全新的西部主題婚禮系列，包括新娘禮服、牛仔靴、帽子和配飾，價格大多不到400美元。

Boot Barn行銷資深副總裁妮可(Isha Nicole)說道：「由於人們希望在戶外結婚，鄉村婚禮和休閒花園婚禮因疫情而激增。這些也是有利預算的選擇。」「新人們正試圖擺脫正式和古板的婚禮，轉而採用不同的環境。 我們研究了這些趨勢，現在似乎是支持我們客戶的最佳時機。」