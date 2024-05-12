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中國人民幣存款4月大減4兆元 存款去哪兒了？

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

記者林茂仁／即時報導
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

中國人民銀行日前發布4月金融數據顯示，中國今年前四月存款增加7.32兆元(人民幣，下同，約1兆美元)，但相較於第1季人民幣11.24兆元大減人民幣3.92兆元，也就是說，光是4月單月存款就減少近4兆元，業內人士分析，許多存款資金轉移至銀行理財等資管產品，也有不少住戶資金在近期理財產品淨值波動下，提前償還房貸。

一財網報導，4月人民幣存款減少3.92兆元，其中，居民存款減少6,500億元，企業存款減少1.73兆元，財政性存款減少4,000億元。

中信證券首席分析師明明表示，人民幣存款減少主要原因是4月以來，在季節性因素以及手工補息受到嚴格監管的背景下，許多存款資金轉回流銀行理財等表外產品。

華東某公募基金銀行業分析師說，協定存款、通知存款、手工補息等高息儲蓄工具受限，首先影響的是銀行對公客戶，不少企業的活期資金被釋出，流向理財市場、債券市場，季節性因素也占到大部分原因，因為4月銀行季末考核時點已過，季節性規律下居民存款流出，每年的4月、7月這種規律都會比較明顯。今年的下滑勢頭較過往更為明顯，主要是受到居民、企業儲蓄意願降低影響，尤其是企業存款降幅更突出，高息儲蓄工具受限、存款利率下降所致。

銀行理財市場4月迎來升溫。多位業內人士測算，4月全市場理財產品規模月增約2兆元，迎來久違回升，年內或有望跨過30兆元大關。招聯首席研究員董希淼認為，前期理財市場回暖、投資收益率上升，個人、企業購買理財產品熱情上升，使得存款加速轉化為理財產品。

不過，隨著近期債市波動，多家理財公司下調業績比較標準，不少投資者又將這部分資金用於提前還貸，以降低槓桿成本。家住杭州市拱墅區的玲瓏（化名）說，存款利率一降再降，理財最近淨值波動也比較大，打算先還30萬元房貸，減輕每個月還本付息的壓力。

儘管存款流向理財和提前還貸，但存款定期化的趨勢仍未減弱。人行首季貨幣政策執行報告指出，企業和居民的存款定期化趨勢加劇。定期和活期存款比重已由2017年的六比四升至目前的七比三。住戶定期及其他存款增速更快，2024年首季較去年底增長為7.32%，遠高於非金融企業定期及其他存款的0.58%增速。

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