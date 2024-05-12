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中國4月社融數據超預期惡化 專家：存款搬家所致

記者黃雅慧／即時報導
中國人民銀行11日公布4月信貸社融數據，外界認為幾乎全口徑超預期惡化，引起網上熱議與機構、專家各種討論與分析。（中新社）
中國人民銀行11日公布4月信貸社融數據，外界認為幾乎全口徑超預期惡化，引起網上熱議與機構、專家各種討論與分析。（中新社）

中國4月金融數據罕見負成長，多數觀點認為這意味著金融空轉，並擔憂中國經濟可能快要步入蕭條。不過ˊ翁國機構與專家分析則認為，負增長與暫停銀行手工補息、金融數據「擠水分」等技術性因素的擾動有關。

人行日前發布社融數據顯示，4月新增人民幣貸款7,300億，新增社融減少人民幣1,987億，去年同期1.22兆元，為2005年以來首次錄得負值；廣義貨幣（M2）年增率7.2%，為有統計以來最低增速；狹義貨幣（M1）年減1.4%，前值1.1%，為有統計以來第二次出現負增長。

對於4月信貸社融的規模和結構，外界認為幾乎全口徑超預期惡化，特別是新增社融規模、M1年增率、民眾和企業的短貸與中長貸等多個指標同時呈現負增長，連機構都稱「實屬罕見」。

對於上述數據，中國網上引起許多討論，多數討論跟預期仍低落，民眾、企業信心不足，導致借貸降低、民眾提前還房貸，存款進一步高企，經濟仍低迷有關，也有觀點擔憂中國經濟可能將逐漸步入蕭條。

國盛證券研報則指出，數據回落也是地產和消費等內需不足的體現，但判斷降幅會如此大屬於技術性因素擾動，畢竟4月採購經理人指數（PMI）、消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、進出口、中觀高頻等數據均未如此異常。

對於貨幣供應量增速明顯下滑，中信證券首席經濟學家明明分析，主要原因為自4月以來，在季節性因素以及手工補息受到嚴格監管的背景下，許多存款資金轉移至銀行理財等資管產品等「存款搬家」現象；貨幣供應量下滑主要是由於監管對於部分不合規的存款產品「擠水分」，也和目前財富管理方式更加多元有關。

另外，也有分析認為金融業增加值的核算方式也產生一定影響。華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，以往金融業增加值季核算方法參考存貸款增速，今年第1季開始，中國統計局修改為參考利息淨收入、手續費及佣金淨收入等指標。

張瑜指出，4月以來，地方政府通過督導存貸款提高金融業增加值的動力明顯減弱，也與4月金融總量增速下行有一定關係，相關影響可能會在年內持續顯現。

展望後市，國盛證券預計，當前經濟下行壓力仍存、需求不足仍突出，穩經濟、穩信心、穩物價亟待政策再加碼，貨幣寬鬆還是大方向，有很大的機率還會降準降息。

貨幣 證券 貸款

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