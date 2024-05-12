日本熊本縣新任知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠

台積電在熊本設立晶圓廠。(美聯社)

日本 熊本縣新任知事木村敬說，他已提議今夏到台積電 的台灣總部拜會，商討台積電在當地設立第三座日本晶圓廠事宜，以將熊本打造為半導體聚落。

儘管木村敬表示目前尚未談論到第三座工廠，但據彭博資訊報導，台積電正在考慮興建第三座日本半導體廠，而這座新廠也是座落於熊本縣，將生產更先進晶片。4月才上任的木村敬11日接受彭博資訊訪問說：「我們準備全力支持。」

木村敬說，他希望有夠多的半導體相關企業及研究機進駐熊本縣，以建立類似台灣新竹科學園區的產業聚落。他並表示，希望熊本能成為許多半導體相關產業的發源地，包括人工智慧（AI）、資料中心，以及自動駕駛等。

台積電在日本的第一座晶圓廠已在2月開幕，預定今年稍後開始量產。第二座工廠預定今年底前開始建造，這兩座廠均獲得日本政府補助。49歲的木村敬說，為解決菊陽町這兩座晶圓廠可能面臨地下水短缺的疑慮，各界已開始討論從閒置水壩取水的可能性。

半導體廠通常每天使用數千公噸地下水，台積電的日本部門已承諾減少稍耗地下水，增加再循環水。

台積電這兩座晶圓廠，預料合計聘僱逾3,400人，而且已經造成當地土地價格飆漲，並帶動基礎建設投資 。根據九州經濟研究中心的估計，這些晶圓廠預計十年內將為整個熊本縣貢獻10.5兆日圓（674億美元）的經濟效益。