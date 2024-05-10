我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

喜萊莉批評挺巴學運：年輕人不是很了解中東歷史

要怪Fed 更多美國人向親友借錢 幸有App貸款簡捷明快

編譯湯淑君／綜合外電
借助於貸款平台和應用程式（App），與親友之間的借貸交易可以變得既簡便又不難為情。美聯社
借助於貸款平台和應用程式（App），與親友之間的借貸交易可以變得既簡便又不難為情。美聯社

消金服務公司Bankrate的調查顯示，自2022年3月聯準會（Fed）展開一連串升息以來，美國人向銀行申辦貸款或金融產品約有半數遭到拒絕。許多人迫不得已轉向親朋好友借錢，以往這種事難以啟齒，但現在借助於貸款平台和應用程式（App），與親友之間的借貸交易可以變得既簡便又不難為情。

貸款平台與App的優點

道瓊社報導，諸如Namma、Pigeon和Zirtue這類貸款平台和App，從2020年迄今撮合的貸款總金額已超過1億美元，附帶實用工具，並協助做一些報稅記帳。這三家公司回報的債務違約率都很低，理財顧問認為歸功於親密關係長期培養的互信與負責。

這類貸款App與服務平台有一些優點，包括把親友間的口頭借貸協議轉化為白紙黑字的合約，還可記錄還款情況與條件，並協助依循國稅局的指引，例如訂定固定償款時間表。此外，家人之間也能明確訂定、協商出借貸條件，像是貸款期限、利率和還款進度。有些服務，例如Namma，會建議遵照各州法令訂定的貸款上限。

三家人氣服務各有特色

這三家服務中，Namma處理的貸款金額較高，平均而言每筆約1.6萬至1.7萬美元。借貸雙方支付3.99美元的月費，即可透過Namma立下貸款合約，並使用該平台提供的附加功能，例如還款提醒和交易記錄。2020年創立以來，這個網站已撮合總計逾480萬美元的貸款。實際轉帳由用戶自行安排使用外部支付服務，例如Venmo。

Zirtue這款行動貸款App專攻小額貸款，平均每筆400美元，通常安排六個月還清。該公司向貸方收取相當於貸款金額3%至5%的交易費，由借方按議定的償款時程償付。若手機和水電費需要向親友借錢周轉，也可用這款App安排貸款。

Pigeon服務大致瞄準同儕之間的借貸，例如跟表哥或同事借錢。此App讓用戶以客製化條件訂定數位貸款協議，內含貸款金額、利率（如果收利息的話）以及償款時間表。用戶每月會收到4.99美元或7.99美元的帳單，看是否使用額外輔助工具而定。

理財顧問的建議

這類App的業務蒸蒸日上，但理財顧問建議，借錢給親友當然能免則免，畢竟有一大潛在風險：有借無還。Hilltop財富顧問公司霍斯泰勒說：「借錢給別人，有如把你們的關係當貸款抵押品，風險高而且可能導致反目成仇。」

若萬不得已非借不可，理財顧問建議，把這筆錢視為「餽贈」--即使對方沒償還也承擔得起。

貸款 App 利率

上一則

特斯拉擬砸5億美元擴大超充網絡 不讓英國能源巨頭趁虛而入

延伸閱讀

美大選風險 高盛：贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增

美大選風險 高盛：贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增
快看世界／躺床上滑手機影響睡眠 如何停止手機上癮？

快看世界／躺床上滑手機影響睡眠 如何停止手機上癮？
TikTok與字節跳動控美國政府「想讓 1.7億美國人閉嘴」

TikTok與字節跳動控美國政府「想讓 1.7億美國人閉嘴」
叫Rebecca都很兇？ 美國人在台灣教書10年：2名字個性差

叫Rebecca都很兇？ 美國人在台灣教書10年：2名字個性差

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1250億美元公債而有撞牆風險。（路透）

美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

2024-05-05 20:13

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境