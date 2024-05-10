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蘋果股價能漲20%以上？多頭分析師：別小看iPhone潛力

編譯黃淑玲／綜合外電
看好iPhone銷售仍能持續成長的分析師，認為蘋果股價上漲空間有20%以上。（美聯社）
看好iPhone銷售仍能持續成長的分析師，認為蘋果股價上漲空間有20%以上。（美聯社）

蘋果（Apple）上周發布財報後，股價開始回穩，投資顧問公司 Evercore ISI 預期蘋果股價有潛力再漲更多，有信心的主要理由是，蘋果最受歡迎產品iPhone仍有持續成長潛力。

Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）給蘋果的投資評級為買進，目標價220美元。蘋果股價周四（9日）收盤小漲1%，報184.57美元，也就是還有大約20%的上漲空間。蘋果今年以來股價跌約4%，但時間若拉長到過去12個月，還是有6%左右漲幅。

其他科技巨人陸續發布與生成式人工智慧（AI）有關的新服務或功能應用之後，華爾街一直在等著看蘋果會怎麼反應。同時，投資人也關心蘋果能不能改善在中國大陸的市占。這兩大觀察重點近來一直令蘋果股價承受壓力，不過達里安尼在最新的報告中提醒：「投資人不要低估iPhone在未來五年仍會繼續成長的能力。」

iPhone目前還是蘋果最大的營收創造者，今年第1季總營收907.5億美元裡的一半多一點點，即459.6億美元，是由銷售iPhone而來。不過iPhone這個最新銷售數字，略遜於分析師預期，也較去年同期的513.3億美元少。

iPhone銷售下滑，一來是因為通膨，再來就是在中國大陸面臨消費者可有較低價選擇的競爭。

達里安尼的看法是，iPhone的銷售額有反彈潛力，主要三助力包括，在開發中國家的銷售增加、售價高，以及可能配備新AI功能的iPhone。

達里安尼說，開發中國家的消費者，儘管iPhone價格高，還是偏好iPhone。這為蘋果帶來機會，將市場拓展到新地區。他表示：「假設蘋果iPhone未來五年在開發中國家的高階手機市場裡，銷售支數的占比再次翻一倍。那就會是增加500億美元的銷售額。」

至於價格和AI，達里安尼認為蘋果也有優勢。消費者選購iPhone時，比較想買高價的Pro或Pro Max機種，這當然有助營收數字。6月全球開發者大會（WWDC）如果宣布新iPhone具備生成式AI功能，將會是推動蘋果股價上揚的重大利多。

達里安尼不是唯一如此樂觀蘋果股票前景的分析師，Wedbush的艾夫斯（Dan Ives）也給蘋果買進評級，目標價更高，定在250美元。艾夫斯長期一來一直都是蘋果的大多頭。

艾夫斯在最新的報告中寫道：「我們相信蘋果最差的光景已經在後照鏡裡了。現在有著挾著被壓抑的需求和AI，巨大的iPhone產品周期，就要在接下來的六到九個月到來。」

iPhone AI 投資

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