降息希望重現 道指收漲331點 連漲7日

最新的每周初請失業金數據達到8月以來的最高水平，引發人們對聯準會可能在今年某個時候降息的預期。(美聯社)

美股收漲，道瓊工業指數連續第7個交易日上揚，因為最新的失業救濟金數據重新點燃了聯準會 今年稍後降息的希望。

道指上漲331.37點或0.85%收3萬9387.76點，創去年12月連續9個交易日以來最長連漲紀錄。史坦普500指數上漲26.41點或0.51%收5214.08點；那斯達克指數上漲43.51點或0.27%收1萬6346.26點。

家得寶(Home Depot)和開拓重工(Caterpillar)領漲道指，漲幅都超過 2.1%。

最新的每周初請失業金數據達到8月以來的最高水平，引發人們對聯準會可能在今年某個時候降息的預期。

除了失業數據外，債券拍賣和強勁需求也推動殖利率 走低。10年美債殖利率下跌超過2個基點至4.461%，而2年期公債殖利率下跌3個基點至4.813%。

MRB Partners全球策略師寇爾瑪(Phillip Colmar)表示：「數據的疲軟為聯準會提供了一個兌現其鴿派偏見的窗口。」並補充說，9日的股市將失業救濟金數據視為有利因素，「只要債券殖利率不構成威脅，那就是綠燈。聯準會和債券市場已經共同為買進風險開了綠燈，或者說繼續購買風險。」

一批最新的財報低於華爾街預期，短暫打擊了市場情緒。華納兄弟探索公司(Warner Bros Discovery)收漲3.08%，即使其營收和獲利均未達預期；而半導體公司Arm因營收財測不佳而下跌2.34%。在疲軟的財測掩蓋了第1季強勁表現後，Airbnb下跌6.87%。

一系列較熱的通膨報告引發投資人擔心聯準會將在更長時間保持利率在較高水平，並且全年降息預期降至2次，最快在9月開始，都令本季股市面臨壓力。

然而，瑞銀預計即將發布的通膨數據將開始走低，從下周發布的4月消費者物價指數(CPI)開始。該公司引述最近的數據顯示，住房成本將放緩，未來消費者支出將下降。

瑞銀集團馬塞利寫道：「預計未來幾個月美國通膨將再次下降。」「投資人預計4月CPI將顯示今年第1季中斷的通膨放緩趨勢正在恢復。」

他表示：「我們認為，未來幾個月通膨將開始回到聯準會2%的目標。」

巴克萊表示，雖然中國的電動車 銷量依然強勁，但美國仍處於「電動車嚴冬」。

分析師李維(Dan Levy)在最新報告中指出，加州電動車普及率連續第二季下降，初步數據顯示4月電動車普及率為9.3%，低於上月，但略高於2023年同期的9.1%。並補充說，加州是美國電動車普及率的領先者，這使其成為美國其他地區趨勢的重要指標。

同時，分析師表示，中國將繼續主導全球電動車市占率，2024年中國將占電動車銷量的58%，而美國僅占10%。

由於電動車環境充滿挑戰，就算通用汽車重申其電動車產量財測在20至30萬輛之間，但李維預計該公司的產量將會下降。他預計這家汽車製造商最終將調降其財測目標；今年該公司股價已上漲超過25%。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的最新報告中寫道，「在今年稍早時的大幅上漲之後」，貴金屬礦業股目前正在盤整，而VanEck Gold Miners ETF等ETF「看來對我們特別有吸引力」。

他表示，從3月初到4月中旬的短時間內，金礦ETF上漲近40%，「突破一年期均線」。「現在看來，它準備恢復上升趨勢，穩步向38至40元移動。」BTIG表示，與2024年的史指相比，GDX ETF的表現超出約3.5個百分點。

克林斯基表示，由其他礦產開採商和化學品製造商組成的Materials Select Sector SPDR基金最近的表現不如 GDX，不過他認為道氏公司等個股「具有非常有建設性的股價」走勢圖。

棒約翰是最新一家報告銷售疲軟的餐廳；該披薩連鎖店同店銷售額下降1.8%，低於預期；與競爭對手幾周前的業績形成鮮明對比。由於會員方案的成功改革，達美樂同店銷售額成長5.6%，超出預期，成為產業異類。

但即使餐飲業今年開局普遍舉步維艱，但今天又出現了另一個亮點。人們正在搶購甜甜圈，Krispy Kreme營收高於預期，有機銷售額成長近7%。該公司將其歸功於在情人節和聖派翠克日成功的主題日設定行銷帶動「數位銷售上升和強勁的消費性需求」。