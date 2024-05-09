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日圓貶不停 華爾街擔心這件事…

編譯任中原／綜合外電
日圓持續走軟，華爾街人士擔心可能在亞洲引發一系列的競貶走勢，因為日圓重貶正侵蝕亞洲鄰國的出口競爭力。(路透)
日圓持續走軟，華爾街人士擔心可能在亞洲引發一系列的競貶走勢，因為日圓重貶正侵蝕亞洲鄰國的出口競爭力。(路透)

日圓重貶，許多亞洲國家正大力支持本國貨幣，但基於美國利率居高不下，美元可能「更強、更久」，一些投資機正在思考亞洲是否會出現多國貨幣競相貶值，從而引發一場新的匯率戰。

市場猜測日本政府已經兩度進場干預，但認為這仍將難以使日圓獲得持久的支撐，且可能再度出現一波貶勢，如此一來將使日本與台灣及南韓之間的競爭態勢益發緊張，甚至可能促使人民幣跟貶。

道富集團全球市場主管奎克表示，「我們很久沒有聽到亞洲匯率競貶的說法」，但「如果日圓持續大幅走軟，則可能引發一系列的競貶走勢」，因為日圓重貶正侵蝕亞洲鄰國的出口競爭力。

宏利投信投資組合經理人朴基樹表示，貨幣競貶「無論是有意或無意，的確正在發生，而且將對區域內其他國家造成衝擊」。

日圓匯率無秩序地下跌，仍可能將其他亞洲貨幣拖下水。摩根大通經理人維吉表示，「日圓大幅貶值最直接的影響，就是拖累韓元及台幣下跌」。

澳盛集團亞洲研究主任吳坤指出，儘管台灣及南韓因為人工智慧（AI）投資熱潮而受益，但在日圓回升之前，韓元與台幣很難走強。

日本政府可能不會讓日圓進一步重貶，而且這次無須擔憂再發生亞洲金融危機，因為各國擁有雄厚的外匯存底，嚴格監督金融產業，且國內資本市場的實力增強。

但朴基樹表示，如果日圓貶到170~180，不僅將對亞洲造成重大問題，而且會對新興貨幣造成更廣泛的威脅，因為日圓是「套利交易」的主要融資貨幣，「如果亞貨因美元強勢而貶值，則進駐亞洲市場的資金必須撤離，整個新興市場將會崩潰，美國公債將上漲，而亞洲股市將出現賣壓」。這種風險雖然不高，但並不能完全排除。

重大變數之一是人民幣是否跟貶。中國的管理匯率制度被視為亞洲貨幣的鐵錨；因此人民幣匯率即使稍稍變動，也會造成重大影響。目前已有不少市場人士猜測，北京當局可能必須採取激烈措施來支持經濟，而人民幣貶值便是一項大動作。

貨幣 匯率 投資

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