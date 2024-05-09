安謀、AMD顯示AI股漲完了？投資人把希望放在Nvidia

在安謀（Arm）、超微（AMD）表現令人失望後，投資人現在把人工智慧（AI）概念股振衰起敝的希望寄託在重量級指標股輝達（Nvidia）身上。（路透）

人工智慧（AI ）概念股 飆漲熱潮似已告一段落，至少目前看來如此。在安謀（Arm）、超微（AMD）等公司表現都令人失望後，投資人現在把AI股振衰起敝的希望寄託在重量級指標股輝達 （Nvidia）身上。

英國晶片設計公司安謀8日的營收預測未能讓市場驚艷，盤後股價應聲暴跌。在此之前，Palantir、超微、美超微電腦（Super Micro Computer）最新一季財報同樣不如預期，全遭投資人報以噓聲。

AI驅動成長的題材並未結束，相關需求仍旺到爆。問題是，投資人對AI概念股的期待已變得非常高，而且障礙欄高度還一再往上調，要持續跨越的難度與日俱增。現在，光是優於市場預期已不夠，還得要大幅超越。

道瓊社分析指出，AI概念股直衝雲霄的漲勢是否告終，或許全看去年引爆這波漲勢的輝達能否再釋放讓市場驚喜的大利多。

但有兩個問題。一、輝達必須跨越的障礙欄比誰都高--今年來該股又飆漲了82%。二、輝達5月22日公布第1季財報時，已接近美企這個財報季的尾聲，屆時輝達客戶大多已經發布晶片需求展望預測，由此可粗略推估輝達上季表現如何。

但也別小看輝達財報及財測強得令眾人驚愕的能力，只不過，大放異彩的表現必須在22日再上演一次。

即使這個世界市值第三大的公司沒能再創顛峰，對AI概念股也未必是壞事。AI狂熱不會永久延燒下去，股價已高聳入雲的AI股拉回整理，市場下修超高的預期，或許正是讓這類股重振旗鼓、蓄勢上攻的必要條件。

畢竟，基本面未變。這些公司對布建AI基礎架構仍然不可或缺，也仍是長期贏家股。近來公布的強健盈餘數據印證了這一點。

輝達若能掀起AI概念股新一波漲勢，很好；即使那種情況沒發生，也不會是災難。