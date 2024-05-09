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杭州、西安宣布廢除所有買房管制 中國地產股大漲5.5%

編譯任中原／綜合外電
杭州、西安宣布廢除所有買房管制。圖為民眾行經深圳卓悦中心。(香港中通社)
杭州、西安宣布廢除所有買房管制。圖為民眾行經深圳卓悦中心。(香港中通社)

中國杭州與西安兩大城市9日宣布，將廢除所有的買房管制，且預料更多地方將會跟進，有助於激勵中國房市需求回升，並帶動中國地產股上漲5.5%，4月中以來累積漲幅更達28%。

杭州市政府9日表示，將取消實施8年的購屋管制，且不再審核買家的資格。幾小時之後西安市政府也宣布類似作法。

易居集團中國研究與開發機構研究總監嚴躍進表示，「杭州送出強烈信號，可能絕對且決定性地放鬆買房規定。許多民眾批評，目前地方政府的放鬆措施太小且太慢，就像擠牙膏一樣」。

杭州市擁有1300萬人口，是阿里巴巴與螞蟻金融集團的老家。上周中共當局保證，將研究相關措施來解決住房庫存過多問題，但北京、深圳等更大城市僅稍稍放鬆管制。

西安市人口也有約1300萬。地方政府官網9日下午發表聲明，將取消所有買房管制，且對民眾購買第一及第二套房不再進行資格審查。

房市專家指出，除了北京、上海、深圳等房市較強的城市之外，所有城市預料將模仿杭州，取消買房管制。

成都市上周已經全面取消買房限制，並有幾十個較小城市跟進。

中共

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