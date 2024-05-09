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支持降息陣營又多一人 英國央行離降息更近一步

編譯任中原／綜合外電
英國央行決定將利率維持在5.25%，但離降息更近一步。(路透)
英國央行決定將利率維持在5.25%，但離降息更近一步。(路透)

英格蘭銀行（英國央行，BOE）貨幣政策委員會9日以7比2的票數，決定將利率維持在5.25%，但央行副總裁Dave Ramsden加入降息陣營，使贊成降息1碼的委員人數增加到2人；央行並下修未來通膨預估，顯示央行又朝向降息邁出了一步，市場預期最快將於6月降息。

央行已連續六次會議維持利率不變，經濟學者原先預期這次投票仍將是8比1，但結果比預期更偏向「鴿派」。總裁貝利表示，通膨消息令人振奮；「在降息之前，我們必須看到更多證據顯示通膨將維持低檔。我對情況朝正確方向移動感到樂觀」。

主張降息的兩位委員表示，現在必須降息，因為貨幣政策的時間滯後效應正在衝擊經濟，且通膨降幅可能超過央行預估。

央行在會後聲明中增加了一小段內容，表示「委員會將考慮即將公布的數據，以及這些數據如何使我們評估通膨風險的持久性正在下降。此以為基礎，委員會將繼續審視銀行利率將維持在目前的水位多久」。這些數據指的是在6月20日政策會議之前將公布的4、5兩個月就業及通膨報告。

央行預料，4月通膨率將減緩到2%的目標，主因能源價格下跌。但由於工資升幅仍強，且服務類通膨仍對2%目標構成威脅，因此央行仍維持審慎立場。英國薪資升幅及服務業通膨率都還在6%左右，高於美國及歐元區。

投資人一直在評估央行是否可能於6月降息。在投票結果公布之前，市場還充分預期央行將於8月及11月各降息1碼，2025年將降更多。而央行傳達的訊息是，投資人的預期太過保守，因為央行將未來兩年及三年的預估通膨率下修到1.9%及1.6%，低於2月時預估的2.3%及1.9%。

央行 降息 利率

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