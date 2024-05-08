我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「富士康案一場騙局」拜登宣布在同地蓋33億微軟數據中心

大谷翔平前翻譯水原一平認罪 恐面臨最高33年徒刑

日經：美國2032年前將生產近30%先進晶片 中國僅占2%

中央社洛杉磯8日綜合外電報導
在2032年前，美國半導體產能將提升兩倍以上，並掌控近30%的10奈米以下最先進晶片製造，很大程度上可歸功於「晶片法」，反觀中國將僅占2%。路透
在2032年前，美國半導體產能將提升兩倍以上，並掌控近30%的10奈米以下最先進晶片製造，很大程度上可歸功於「晶片法」，反觀中國將僅占2%。路透

「日經亞洲」引述報告指出，在2032年前，美國半導體產能將提升兩倍以上，並掌控近30%的10奈米以下最先進晶片製造，很大程度上可歸功於「晶片法」，反觀中國將僅占2%。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國半導體協會（SIA）及波士頓顧問公司（BCG）今天發布報告指出，在2032年前，美國可望生產28%的10奈米以下最先進晶片，預計中國僅能生產2%。

華府2022年通過「晶片法」（CHIPS and Science Act），其中390億美元用於補助在美國的晶片生產建設，以降低集中亞洲的供應鏈依賴。這份報告指出，上述資金將於未來十年開始獲得回報。

在2022年，全球晶片產能中，美國僅占10%，其餘大部分位於亞洲，但預計美國晶圓廠產能未來10年將成長203%。在2032年前，美國將占全球晶片產能總量的14%。

根據這份報告，若無「晶片法」，美國在2032年前全球晶片產能占額將進一步減少至8%。此外，「晶片法」也將幫助美國在製造最先進晶片方面打敗中國。

在美國聯邦撥款支持下，台積電、三星電子（Samsung Electronics）和英特爾（Intel）已同意增加在美國的投資，並在美國本土生產世界最先進晶片。

台積電原本打算在亞利桑那廠製造3奈米晶片，但如今獲得美國政府的66億美元撥款補助後，也將生產2奈米晶片。三星電子也承諾透過「晶片法」提供的64億美元資金，在德州廠大規模生產2奈米晶片。

因此，根據美國半導體協會及波士頓顧問公司報告，在 2032年前，美國將有能力製造全球28%的10奈米以下晶片。

相較之下，這份報告預估，中國雖然也出台逾1420億美元政府激勵措施，建設國內半導體產業，但預計中國屆時只能生產全球2%的最先進晶片。

晶片 台積電 波士頓

上一則

科技股雖疲弱 道指升逾170點 創今年最長連漲6日走勢

延伸閱讀

雷蒙多：中國若犯台掌控台積電 將毀滅美國經濟

雷蒙多：中國若犯台掌控台積電 將毀滅美國經濟
華爾街這波漲勢真的嗎？下周CPI可能激發美股4種反應

華爾街這波漲勢真的嗎？下周CPI可能激發美股4種反應
美撤銷部分企業對華為晶片出口許可 中：堅定維權

美撤銷部分企業對華為晶片出口許可 中：堅定維權
美國債務超過34兆美元 台灣是第12大債主

美國債務超過34兆美元 台灣是第12大債主

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02

超人氣

更多 >
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測