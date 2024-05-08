科技股雖疲弱 道指升逾170點 創今年最長連漲6日走勢

美國檢察官正在調查特斯拉在自動駕駛系統上該公司是否犯下詐欺行為，其股價下跌1.74%。美聯社

投資 人擺脫了科技股的一些疲軟，道瓊工業指數攀升，將連漲趨勢延長至6個交易日。

道指上漲172.13點或0.44%收3萬9056.39點，創2024年最長連漲走勢。史坦普500指數下跌0.03點至5187.67點；那斯達克指數下跌29.8點或0.18%收1萬6302.76點。

Uber下跌5.72%，這家打車共享公司公布了令人驚訝的淨虧損和低於預期的預約收入；而英特爾則在該晶片製造商調降第2季營收財測後下跌2.22%。《路透》報導，美國檢察官正在調查特斯拉在自動駕駛系統上該公司是否犯下詐欺行為，其股價下跌1.74%。

雖然知名科技公司下跌，但整體科技業仍收高，微漲0.2%。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德表示，「估值永遠是科技業面臨的主要挑戰」。「考慮到所有人工智慧的熱情興奮和估值的擴張，它們已經進入財報季，需要達到的門檻相當高。科技業已放棄了大盤領導權，趨勢已經被打破，因此日常波動更大。」

安進(Amgen)和摩根大通(JPMorgan Chase)是道指漲幅的主要貢獻者，都上漲超過2%。

梅菲爾德注意到史指和道指最近走強，並補充說，市場具有「相當健康和必要的調整的所有特徵」，具有強勁的基本面和持續的經濟韌性。

投資人也在消化聯準會 的大量評論。波士頓Fed行長柯林斯(Susan Collins)演講中表示，聯準會的利率政策可能需要維持在當前水平，直到通膨「持續」地接近2%的目標。

瑞銀表示，某些風險仍可能影響市場的動能。該公司全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)表示：「雖然繼續看到風險資產具有建設性的宏觀背景，但投資人應對一系列經濟和地緣政治風險保持警惕，這些風險可能會導致市場波動再次加劇。」

他指出，儘管美股近期上漲，其中史指在聯準會積極言論的推動下締造去年11月以來的最佳連4日上漲，但仍存在一些擔憂，可能會給油價 帶來風險並增加投資人的擔憂。 其中包括加薩停火協議的持續不確定性、潛在的「脆弱」通貨緊縮趨勢以及即將到來的美國總統大選。

他在報告中表示，「隨著市場在不同的定價情境之間振盪，資產類別的波動性可能仍然較高。」並強調投資人可以透過資產類別的多元化和平衡來減輕這種波動性，並保持其投資組合步入正軌。在這種環境下，用於對沖投資組合的石油和黃金對投資人來說都是有吸引力的投資。

由於美國原油庫存下降，原油期貨上漲，收復早盤的跌幅。

西德州中質原油6月合約上漲61分或0.78%，收在每桶78.99元。布蘭特7月合約最新交易價格為每桶83.75元，上漲59分或0.72%。

根據能源情報署(EIA)的官方數據，美國商業原油庫存在5月第一周減少140萬桶，導致油價盤中下跌超過1%。與顯示增產50.9萬桶的產業數據相比，這個降幅令人意外。

自4月觸及高點以來，油價已下跌近7%；當時交易員因擔心伊朗和以色列開戰而提高價格。之後投資人基本上拋售了戰爭溢價，摩根史坦利將今年油價預測的每桶風險調降了4元。

公用事業類股本周上漲2.2%，引領史指各類股漲幅。

Constellation Energy本周迄今上漲約5%，其次是NextEra Energy和Sempra的上漲約3%。

通訊服務業本周也表現出色，整體產業上漲1.9%。Netflix和Meta漲幅居前，分別上漲6%和4.2%。

本周唯一出現下跌的類股是非必需消費品，下跌0.1%。

Arista Networks財報後的反彈使其成為史指表現最好的股票。

該股收漲6.45%，不僅在史指所有股票中漲幅最大，而且也創下10月底以來的最佳表現，當時股價上漲14%。

Arista第1季每股獲利1.99元，營收15.7億元，超出預期的每股獲利1.74元和營收15.5億元。該公司對當季提出的財測也大幅超出分析師的共識預期。