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科技股領跌 美股早盤走低 台積電ADR逆勢漲1.9%

編譯陳律安／綜合外電
美股三大指數8日早盤全面下跌，領跌的主要是科技股，而市場評估企業財報能否帶動美股回升。路透
美股三大指數8日早盤全面下跌，領跌的主要是科技股，而市場評估企業財報能否帶動美股回升。路透

美股三大指數8日早盤全面下跌，領跌的主要是科技股，而市場評估企業財報能否帶動美股回升。

道瓊工業指數早盤跌0.2%後拉回到平盤附近、史坦普500指數跌0.3%、那斯達克指數跌0.5%、費城半導體指數跌0.2%、台積電ADR逆勢漲1.9%。

儘管美股近幾日連漲，但明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里7日暗示，利率可能維持在歷史高檔一段時間，致使市場喪失部分動能。他認為Fed仍未排除升息，削減市場提前降息的預期。

隨著財報季進入尾聲，業績的不確定性也讓市場保持觀望。

特斯拉8日早盤跌2.8%。此前路透獨家報導，美國檢察官在調查特斯拉Autopilot系統時，正在判斷該公司是否有誤導消費者。

叫車平台Uber上季意外出現淨損、訂單收入也不如預期，拖累早盤股價大跌約7%。電商平台Shopify預估本季營收增速將降至兩年來新低，股價暴跌19%。

網路論壇Reddit 7日盤後公布掛牌以來第一份財報，上季營收勁增48%至超越預期的2.43億美元，激勵8日早盤股價漲5%。

花旗策略師則表示，投資人目前似乎對進一步增加美股的多頭倉位猶豫不決，可能考驗史坦普500指數的上漲動能。

美股 特斯拉 史坦普500

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