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不甘股價被低估 歐洲2大石油擘傳考慮在美上市

編譯林聰毅／綜合外電
CNN報導，殻牌（圖）與道達爾能源近來對其股價被嚴重低估沮喪不已，傳出正考慮赴美上市。（路透）
CNN報導，殻牌（圖）與道達爾能源近來對其股價被嚴重低估沮喪不已，傳出正考慮赴美上市。（路透）

有線電視新聞網（CNN）7日報導，歐洲兩大石油巨擘殼牌（Shell）和道達爾能源（TotalEnergies）在倫敦與巴黎股市各自占有舉足輕重地位，但近來都對其股價被嚴重低估沮喪不已，正考慮在紐約上市，此舉恐在歐洲股市引爆一波出走潮。

英國殼牌是倫敦富時100指數中的第二大成分股，占其該指數總市值8.4%，而法國道達爾能源是巴黎CAC 40指數中的第四大公司，占其總市值6%。儘管這兩家公司在當地均享有重量級地位，但最近都對其股價比美國石油巨頭低感到挫敗，在大西洋彼岸上市的想法油然而生。

道達爾與殻牌的股價現金流量比分別為4.7及5.2倍，相較下，美國的埃克森美孚（Exxon Mobil）及雪佛龍（Chevron）各為8.4及7.6倍。這項比率越低，股價就越可能被低估。

花旗全球能源股票研究執行董事Alastair Syme表示，長期以來殼牌和道達爾能源的股票一直被折價。Syme告訴CNN，在美國上市的公司可以取得的資金池比較大。假如歐洲的能源公司成為市值更高的標普500指數成分股，那麼投資人會「更放心」購買這些股票。

道達爾能源執行長Patrick Pouyanne上月表示，該公司正在「認真」探索將上市地點遷至紐約，並將於9月與董事會討論「務實的前進道路」。

殻牌執行長Wael Sawan也在3月對彭博資訊說，相對於雪佛龍和埃克森美孚，該公司被「低估」。 他並表示，如果在多管齊下努力提高股價後，「仍然不見差距正在縮小，那麼我們就必須考慮所有選項」。

報導說，近年來倫敦證交所已有多家公司出走，前往其他城市或選擇在紐約上市，包括英國晶片製造商安謀（Arm）在內，該公司去年9月在紐約那斯達克上市，成為2023年規模最大的股票首次公開交易（IPO）。

交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp表示，殼牌和道達爾能源的出走，將在各自本國股市「引發一場全面性危機」，特別是倫敦股市。花旗的Syme說，如果殼牌出走，富時100指數第六大成分股英國石油公司（BP）可能會跟進，如果殼牌在紐約重新上市後股價大幅提升，英國石油跟進的機率更高。

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