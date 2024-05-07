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黃金購買熱降溫？中國最大交易市場：「五一」銷量減半

記者謝守真／即時報導
金店的金飾售價高於銀行，但是樣式、品牌選擇也比較多。圖／中通社
金店的金飾售價高於銀行，但是樣式、品牌選擇也比較多。圖／中通社

由於國際金價回落及「五一」假期促銷影響，不少中國品牌近期報價重回每公克人民幣「5字頭」。然而，有消息指，這並未為店家帶來多少實際的成交。其中，在中國境內最大的黃金珠寶交易集散地－深圳水貝，有商家透露，該店鋪今年「五一」假期間的銷售量比去年同期下跌40%至50%。

據央視財經，國際金價持續下行，而「五一」假期間，中國終端黃金價格和銷售也受此影響，出現較為明顯的回落。中國黃金銷售人員也表示，「最近的金價是下來了一點」，「五一」期間店裡有優惠活動，新會員首單可優惠每克超過人民幣100元，折合下來的價格是每克人民幣545元，另再加上舊金免折換新款的活動。

周大福銷售人員同樣提到，近期的金價較之前的高位確實有所下調，目前為止，金飾的零售價格為人民幣718元/克，且門市也推出假期優惠價格供消費者選購。

然而，該名人員稱，儘管零售店的金價比之前「實惠」了些，「但這並未為店裡帶來多少實際的成交」，近期顧客都是詢價為主，「買的人明顯少了」。

還有水貝商家指，其店鋪今年「五一」期間的銷售量比去年同期下跌40%至50%。多位金飾加工企業人士感慨，今年以來，金飾銷售需求經歷「大起大落」。

第一財經指出，今年以來金價連續上漲，在年初時因為疊加傳統農曆新年的消費因素，中國多地曾掀起過黃金搶購的熱潮，不過，值得注意的是，在進入三、四月後，當地消費者的購買熱情明顯有所下降。

中國黃金協會近期公布的數據顯示，今年第一季，中國黃金消費量308.905噸，與去年同期相比增長5.94%。其中，黃金首飾183.922噸，年減3.00%；金條及金幣106.323噸，年增26.77%。

該協會分析，今年第一季，高金價對黃金消費影響出現兩極化。尤其是因為快速上漲的黃金價格，疊加黃金首飾加工費和品牌溢價高等因素，消費者觀望情緒增強，使得金飾消費在一定程度受到抑制，黃金首飾零售商銷售壓力增加。金條等類似產品對消費者而言，「更具有投資屬性」。

此前，證券時報曾引述光大證券研報指，短期內受金價持續停留在較高的位置不降，且還有再升高的可能所影響，黃金飾品零售端需求偏弱。中國國家統計局數據顯示，今年3月限額以上金銀珠寶類零售額年增3.1%，成長速度較今年1至2月季減1.8個百分點。「但從長期看，黃金仍然是配置的重要標的之一。」

世界黃金協會資深市場分析師則指，據黃金近期表現，今年黃金的回報率可能會比年初時的預期要高得多。若價格在未來幾個月趨於平穩，一些價格敏感型買家可能會重新入場。

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