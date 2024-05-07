美債殖利率跌定了？策略師：推升殖利率3股力量正全面翻轉

華爾街投資策略師指出，推升美國公債殖利率的三股力量似乎都已出現逆轉跡象，美債殖利率年底前可望下滑。(路透)

自去年7月聯準會（Fed）上回升息 以來，美國長期公債價格不漲反跌，是歷來首見的反常現象；與價格走勢相反的美債殖利率 隨之躍升，反映三大因素。但華爾街投資 策略師指出，如今這三項因素似乎都出現逆轉跡象，美債殖利率年底前可望下滑。

道富銀行SPDR首席投資策略師艾隆說，通常每逢Fed啟動升息循環，例如2022年3月至2023年7月這波，典型的型態是連串升息終會使經濟減緩，並使通膨降溫，也因此Fed必須降利率提振成長，市場利率隨之滑落。然而，實際情況是，美債殖利率並沒有降下來，反而比2022年3月Fed開始升息時的水準還要高，是歷來首見。

撐高美債殖利率的三股趨勢 出現轉折

艾隆指出，殖利率基本上反映三大因素：成長預期、通膨預期，以及所謂的「期限溢價」（長債殖利率高於短債殖利率）。由於美國經濟成長比市場預期強得多，通膨也比預期頑強，而美國財政部現在為支應赤字支出發行的公債量又遠高於歷年此時的水準，Fed及其他傳統公債買家卻縮減購買量，以致供過於求。這三個因素於是導致殖利率不降反升，為空前僅見。

不過，最近美國10年期公債殖利率下滑，顯示以上三項因素已看到轉折跡象。

成長方面，降溫跡象日增。美國最新國內生產毛額（GDP）數據顯示成長顯著減緩，第1季GDP季增年率大幅趨緩至1.6%，遠低於預估的2.5%；4月非農就業僅增17.5萬人，也遠低於預期。成長降溫可望對美債殖利率形成下降壓力。

期限溢價方面，Fed上周宣布，將開始放緩量化緊縮（QT）步調，意思是縮小短期內私部門必須吸收的政府公債淨供應量，也有助於降低美國公債的期限溢價，進而支持美債殖利率將下滑的論點。

通膨方面，情勢較混沌不明，但大趨勢似乎也是往下掉。據摩根士丹利預測，Fed最重視的通膨指標--核心個人消費支出（PCE）物價指數--三個月年化增幅可望走下坡，到2025年1月公布2024年12月數據時，可望降到1.81%，六個月年化增幅可望降到1.96%，都低於Fed的2%目標。

通膨大趨勢向下 最後一哩路恐顛簸不平

摩根士丹利指出，因官方統計人員未把季節性雜訊徹底去除乾淨，今年第1季的核心PCE數據被撐高1.32個百分點，同樣的效應也見於聘僱成本指數（ECI）以及生產力報告中的單位勞工成本數據，誤導投資人認為通膨減緩趨勢停滯不前，甚至有通膨回溫之虞。

因此，摩根士丹利認為，即使美國經濟沒有降溫，一旦日後出爐的數據令預料通膨「更高、更久」的人士大感意外，美債殖利率必將大幅下滑。

艾隆則認為，通膨部分比較棘手，有許多因素可能導致抗通膨最後一哩路顛簸不平，包括：供需失衡、房市和勞動市場；從化石燃料轉型至綠能，助長通膨的程度可能大於投資人預期；地緣政治衝突可能推升油價；財政部繼續發行更多公債等等，都可能使利率高於市場預期的水準。

但艾隆指出，這不表示利率將持續攀高，他個人認為美債殖利率終會隨經濟成長減速而降低，只是不確定是否會如市場預期那般「大幅下滑」。他也堅信Fed可望降利率，「只是不確定在何時」。

凱投宏觀分析師阿巴格古斯預測，到今年底，10年期美債殖利率可能降到4%，相較於目前的大約4.445%。