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售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

消費者抗通膨 助Aldi生意大好

蘋果手機在中國銷售 跌出前5

中國新聞組／即時報導
圖為蘋果在上海的一家門市。(路透)
圖為蘋果在上海的一家門市。(路透)

港媒報導，蘋果iPhone手機在中國高端手機市場競爭力持續疲弱，研究機構數據指出，今年第一季iPhone手機在中國的市占率僅為13.7%，跌出前5名，淪為「others」。日媒報導稱，中美爭奪高科技領域主導權的戰火，造成蘋果在中國業務蒙上陰影。

綜合香港01和快科技報導，市場研究機構TechInsights發布數據顯示，今年第一季，中國智慧手機出貨量為6330萬支，年增1%，結束連續11季下滑。值得關注的是，蘋果的市場比重僅為13.7%，跌出了前5名，位居OPPO、榮耀、華為、vivo和小米之後。

數據顯示，OPPO、榮耀、華為和vivo的市占率不相上下，其中OPPO第一季的出貨量1070萬支，以16.9%的市占率在中國智慧手機市場領先。

日經中文網報導，蘋果日前召開財報說明會，雖然沒有公開各地區iPhone銷售額，但據調查公司Counterpoint數據顯示，今年第一季iPhone在中國銷量年減19%，同一時期華為則是年增70%。

報導指出，中美在爭奪高科技領域主導權的對立，導致蘋果在中國業務蒙上陰影。去年9月有報導稱，中國政府機關和國有企業擴大了對iPhone的使用限制。

iPhone 華為 小米

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