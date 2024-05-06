波克夏擁1890億元現金 馬斯克建議巴菲特：用在我身上

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

股神巴菲特 要如何運用波克夏坐擁的近2,000億美元現金，一直備受各界關注，馬斯克 對此表示，部分資金可用於投資他經營的特斯拉 （Tesla），但這家電動車製造商的財務數據恐怕很難吸引巴菲特。

最新財報顯示，巴菲特執掌的波克夏在上季結束時坐擁近1890億美元巨額現金，他在股東大會上被問到如何用這筆錢時說：「我們只會在我們喜歡的球場揮桿。」

財經網站MarketWatch報導，對於如何部署波克夏的部分現金，馬斯克的想法是：投資他的特斯拉公司。馬斯克在自家的社群媒體X上發布訊息說：「他（巴菲特）應該在特斯拉占據一席之地。這是顯而易見之舉。」

但馬斯克並沒有解釋為何是顯而易見。巴菲特及其已故戰友孟格，以前確實曾稱許馬斯克。孟格說：「我們已經很長一段時間未出現一家成功的新的汽車公司。特斯拉在汽車產業所做的一切，堪稱一個小奇蹟。」

然而，特斯拉的財務數據通常無法吸引巴菲特。根據FactSet，特斯拉股價本益比是66倍、股價淨值比為九倍、市值為現金流的57倍，與特斯拉自己的歷史相比，其股價明顯低於其高點，但仍高於該領域的其他公司。市值居全球第二大的汽車製造商豐田公司，其股價本益為10倍，股價淨值比略高於1倍，市值是現金流的11倍。