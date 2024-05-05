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棕色蛋比白色蛋貴 只因生產成本更高

張大仁
無論雞蛋殼是什麼顏色，都不影響它的營養價值。（歐新社）
無論雞蛋殼是什麼顏色，都不影響它的營養價值。（歐新社）

這是許多購物者在雜貨店購物時遇到的問題：為什麼一盒棕色雞蛋比一盒白雞蛋來得貴？

答案這可能不是你所想的那樣。這並不是說棕色蛋比白色蛋更健康、更自然或更奇特，而是真正關乎農業經濟學的本質：要讓產棕色蛋的母雞快樂並吃得飽，需要花費更多的錢。

紐約州Jeffersonville四代經營蛋場的Brey’s Egg Farm農場主人布瑞(Daniel Brey)指出，「基本上，棕色雞蛋和白色雞蛋在營養上沒有區別。主要是與雞的品種有關。」該農場每天生產超過20萬個白雞蛋。

有些品種例如白來亨雞會產下白色殼的雞蛋，而其他品種如羅德島紅雞則產下棕色殼的雞蛋。根據布瑞的說法，雞蛋是白殼或棕殼、成本和味道都取決於餵母雞的種類和數量。

他說，「這與雞飼料有很大關係。」「收成一打棕色雞蛋的成本更高，因為生產這些雞蛋的雞往往吃得更多。」

麥克納馬拉(Edmund McNamara)和他的妻子羅斯(Rose) 在紐約州Norwich經營索瓦農場(Sova Farms)，該農場位於紐約市中央公園以北約200英里處。索瓦農場的紅雞蛋、雞肉、豬肉和羊肉都獲得美國農業部(USDA)的有機認證。

該農場目前每天生產約350個棕色雞蛋，但自5月收到700多隻小母雞後，預計每天產量將增加到1000多個。

麥克納馬拉說，「我們所有的雞蛋都是棕色的，但每隔一段時間，雞就會產下非常淺棕色的雞蛋。」並補充說這些雞蛋會直接出售給紐約威徹斯特縣的消費者。

較難找到

在商店裡，棕色雞蛋往往價格較高，即使只因為顏色不同。

加州大學大衛營養部門助理主任法蘭克(Joan Frank)表示，「雞蛋有多種顏色，不僅僅是白色和棕色。根據品種的不同，有些甚至會出現藍色和綠色的。」不過，她說，雞蛋的營養價值並沒有因為蛋殼顏色的差異而有差異。

她說，「我認為消費者出於某種原因開始相信紅雞蛋更健康，但事實並非如此。」

索瓦農場目前以8美元價格出售一打大號棕色雞蛋。有機放牧棕色雞蛋在店內價格更可能高達10美元一打；而傳統棕色雞蛋在大多數商店的價格在4.5美元至6美元之間。

根據最新的每周政府數據，一打白雞蛋在商店的售價約為2.5美元，高於一年前的一打1.5美元。

然而麥克納馬拉也表示，「白雞蛋和紅雞蛋之間實際上沒有營養差異。」

食品雜貨行業分析師兼SuperMarketGuru.com編輯蘭普特(Phil Lempert)估計，與白色雞蛋相比，消費者通常為棕色雞蛋支付的費用要高出許多。他說：「如果白雞蛋旁邊有紅雞蛋，那麼通常你會多花10%到20%的錢購買紅雞蛋，無論是放養雞蛋還是有機雞蛋。」

相關的雞蛋經濟學

專攻畜牧經濟學的德州農工大學農業經濟學教授安德森(David Anderson)研究了農場和超市的雞蛋定價以及影響雞蛋定價的因素。

他說，無論蛋殼顏色如何，雞蛋價格通常都會對需求波動做出反應，「在復活節等短期季節性活動，我們總是看到假期對雞蛋的需求。在秋季，我們也看到烘焙等節日相關活動對雞蛋的需求增加。」

雞蛋價格的其他影響因素也包括在內，例如雞飼料的成本。安德森說，「飼料成本一直在下降，這對雞蛋生產商有幫助。」他說，去年美國的雞蛋收成創歷史新高，而目前玉米和豆粕的價格要低得多。

另一方面，最近爆發的禽流感可能會使雞蛋價格較去年上漲。如果雞蛋生產商因為禽流感而不得不宰殺雞群而無法滿足需求，那麼價格就會上漲。

安德森專門研究生產棕色雞蛋與傳統白雞蛋的經濟性，證實生產棕色雞蛋的成本確實更高，「如果生產成本更高，消費者的定價可能會更高。」

但對於棕色雞蛋比白色雞蛋更健康的「看法」呢？

他認為：「這幾乎就像是先有雞還是先有蛋的爭論。」「是這些公司首先宣傳這一點，還是來自認為紅雞蛋一定更健康的消費者率先引發這個爭議？」

雞蛋 紐約州 流感

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