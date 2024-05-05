我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

習近平偕彭麗媛飛抵巴黎 法國總理艾塔爾接機

比亞迪公布4月銷量31.3萬輛 大增49%

記者黃雅慧／即時報導
比亞迪5日公布產銷快報，4月新能源汽車銷量31.3萬輛，年增49%。圖為比亞迪在北京車展吸引人潮參觀。 （新華社）
比亞迪5日公布產銷快報，4月新能源汽車銷量31.3萬輛，年增49%。圖為比亞迪在北京車展吸引人潮參觀。 （新華社）

中國汽車巨頭比亞迪5日公布產銷快報，4月新能源汽車銷量31.3萬輛，年增49%，較3月增3.6%；其中，此前降價的比亞迪王朝系列漢、秦、唐、宋、元4月銷售15.9萬輛，幾乎占其當月總銷量的50%。今年前四個月累計銷量93.9萬輛，年增23.2%。

其中，純電動乘用車銷量13.4萬輛，年增29%。插電式混合動力乘用車銷量17.8萬輛，年增69%。

數據還顯示，4月海外銷售新能源乘用車合計4.1萬輛，年增176%；4月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為12.5GWh，2024年累計裝機總量約為 42.2GWh。

比亞迪汽車5日並宣布，旗下元PLUS榮耀版車型在4月取得2.2萬輛的銷量，該車款上市至今累計銷量突破68萬輛，坐穩中國A級純電市場第一。同時元PLUS也是比亞迪首款「戰略出海」的全球化乘用車，海外名稱為「ATTO 3」，銷往全球包括瑞典新加坡與紐西蘭等70多個國家及地區。

比亞迪3日晚間再宣布車款降價，針對旗下王朝網各車型推出優惠購車政策，單輛車置換補貼最高人民幣1.8萬元，包括國家補貼最高人民幣1萬元以及比亞迪補貼最高人民幣8,000元。這也是今年以來比亞迪針對王朝系列的第二次「降價」。

近期中國官方政策加碼支持汽車消費，中國商務部、財政部等七部委在4月26日聯合推出《汽車以舊換新補貼實施細則》，對報廢燃油或新能源乘用車並購買新能源乘用車新車的用戶，一次性給予人民幣1萬元置換補貼。

今年比亞迪喊出「電比油低」口號，拉開大陸電動車的價格戰序幕，比亞迪在2月率先推出人民幣7.98萬元的秦Plus榮耀版，隨後宋、唐、漢、驅逐艦05、海豚、海鷗等多款車型均相繼推出榮耀版，引發新能源車市的價格戰。

從銷量與營收來看，降價讓比亞迪收穫良好成績。比亞迪第1季財報顯示，公司營收人民幣1,249.4億元，年增3.97%；歸屬母公司淨利潤45.6億元，年增10.6%。外界關注的毛利率達到21.9%，不降反增。

比亞迪喊出2024年全年銷量目標為：在2023年302萬輛的基礎上保持20%以上的增長，即約360萬輛。

新加坡 瑞典 商務部

上一則

金價回落 周大生、中國黃金報價重回「5字頭」

延伸閱讀

比亞迪五一「放大招」王朝系列再降1.8萬人民幣

比亞迪五一「放大招」王朝系列再降1.8萬人民幣
歐盟官員暗示 暑假前可能對中國電動車徵收反補貼稅

歐盟官員暗示 暑假前可能對中國電動車徵收反補貼稅
比亞迪連2個月賣逾30萬輛 4月增49%

比亞迪連2個月賣逾30萬輛 4月增49%
比亞迪Q1營收拉風 獲利成長10% 進帳172億美元

比亞迪Q1營收拉風 獲利成長10% 進帳172億美元

熱門新聞

葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測。（路透）

為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累

2024-05-01 04:56

超人氣

更多 >
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月

12星座運勢分析 巨蟹身心俱疲、這星座一路旺到七月
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降