比亞迪公布4月銷量31.3萬輛 大增49%

比亞迪5日公布產銷快報，4月新能源汽車銷量31.3萬輛，年增49%。圖為比亞迪在北京車展吸引人潮參觀。 （新華社）

中國汽車巨頭比亞迪5日公布產銷快報，4月新能源汽車銷量31.3萬輛，年增49%，較3月增3.6%；其中，此前降價的比亞迪王朝系列漢、秦、唐、宋、元4月銷售15.9萬輛，幾乎占其當月總銷量的50%。今年前四個月累計銷量93.9萬輛，年增23.2%。

其中，純電動乘用車銷量13.4萬輛，年增29%。插電式混合動力乘用車銷量17.8萬輛，年增69%。

數據還顯示，4月海外銷售新能源乘用車合計4.1萬輛，年增176%；4月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為12.5GWh，2024年累計裝機總量約為 42.2GWh。

比亞迪汽車5日並宣布，旗下元PLUS榮耀版車型在4月取得2.2萬輛的銷量，該車款上市至今累計銷量突破68萬輛，坐穩中國A級純電市場第一。同時元PLUS也是比亞迪首款「戰略出海」的全球化乘用車，海外名稱為「ATTO 3」，銷往全球包括瑞典 、新加坡 與紐西蘭等70多個國家及地區。

比亞迪3日晚間再宣布車款降價，針對旗下王朝網各車型推出優惠購車政策，單輛車置換補貼最高人民幣1.8萬元，包括國家補貼最高人民幣1萬元以及比亞迪補貼最高人民幣8,000元。這也是今年以來比亞迪針對王朝系列的第二次「降價」。

近期中國官方政策加碼支持汽車消費，中國商務部 、財政部等七部委在4月26日聯合推出《汽車以舊換新補貼實施細則》，對報廢燃油或新能源乘用車並購買新能源乘用車新車的用戶，一次性給予人民幣1萬元置換補貼。

今年比亞迪喊出「電比油低」口號，拉開大陸電動車的價格戰序幕，比亞迪在2月率先推出人民幣7.98萬元的秦Plus榮耀版，隨後宋、唐、漢、驅逐艦05、海豚、海鷗等多款車型均相繼推出榮耀版，引發新能源車市的價格戰。

從銷量與營收來看，降價讓比亞迪收穫良好成績。比亞迪第1季財報顯示，公司營收人民幣1,249.4億元，年增3.97%；歸屬母公司淨利潤45.6億元，年增10.6%。外界關注的毛利率達到21.9%，不降反增。

比亞迪喊出2024年全年銷量目標為：在2023年302萬輛的基礎上保持20%以上的增長，即約360萬輛。