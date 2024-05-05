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金價回落 周大生、中國黃金報價重回「5字頭」

記者謝守真／即時報導
「五一」期間不少中國金飾業者都推出促銷活動。（圖／取自中國證券報）
「五一」期間不少中國金飾業者都推出促銷活動。（圖／取自中國證券報）

中國金價近來很長一段時間不斷走升，但中媒指出，本次「五一」假期期間，受國際金價回落及「五一」促銷等因素影響，金價出現較為明顯的回落，多個品牌報價重新回到每克人民幣「5字頭」。機構分析，短期內受金價持續停留在較高的位置不降影響，金飾品零售端需求偏弱，但長期看黃金仍是配置的重要標的之一。

據中國證券報報導，「五一」期間，不少品牌黃金優惠後的價格降回每克人民幣600元以下，包括周大生、中國黃金在內等多個品牌，目前報價皆回落至人民幣500至600元區間。

周大生門市銷售人員表示，「假期每克優惠100元，優惠後599元/克，工本費另算。假期期間，除門市活動，商場針對購金也有優惠活動，假期購金人比較多。」中國黃金門市銷售人員則表示，「五一」假期營業額大約是平時的2至3倍。

在黃金之外，以鑽石、和田玉為代表的部分產品，「五一」歧見折扣力度也較為有感。老鳳祥門市人員說，「目前，除黃金是每克減50元優惠外，其他品類的產品基本為5折優惠。『五一』假期疊加母親節即將來臨，除黃金外的其他品類產品優惠力度都比較大。」

世界黃金協會最新報告提到，3月金價飆漲或多或少影響上游實體黃金需求。3月，上海黃金交易所的黃金出庫量為124噸，較上月下降3噸，較去年同期下降33噸。隨著傳統黃金需求淡季到來，金飾消費可能會持續低迷。

報告還指，與其他中國國內的資產相比，黃金的亮眼表現不斷吸引投資者關注，這或將代表中國的黃金投資需求將持續走強。相較之下，金條和金幣的銷售有望強勢，原因在於金價近期屢刷新高，投資者對其更加關注。

光大證券研報表示，短期內受金價持續停留在較高的位置不降，且還有再升高的可能所影響，黃金飾品零售端需求偏弱。中國國家統計局數據顯示，今年3月限額以上金銀珠寶類零售額年增3.1%，成長速度較今年1至2月季減1.8個百分點。「但從長期看，黃金仍然是配置的重要標的之一。」

至於後市走勢為何？國盛證券認為，各國央行購買黃金需求波動較大。而央行購買黃金主要受避險情緒、保值需求等因素驅動。黃金作為擁有實質價值的儲備資產，能增強主權貨幣的信用，有助於主權貨幣國際化。「黃金價值穩定，在全球貨幣超發、流動性氾濫的背景下，黃金配置需求可望持續增加，金價可望維持高位。」

今年「五一」小長假，還是有不少中國民眾前往商場選購金飾。（中新社）
今年「五一」小長假，還是有不少中國民眾前往商場選購金飾。（中新社）

金價 投資 證券

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