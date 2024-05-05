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中國4月大宗商品價格指數月增3% 去庫存壓力仍大

記者黃雅慧／即時報導
中國物流與採購聯合會公布4月中國大宗商品價格指數顯示，4月指數月增3%，漲幅較上月增加2.4個百分點，顯示製造業生產正在回暖。（中新社）
中國物流與採購聯合會公布4月中國大宗商品價格指數顯示，4月指數月增3%，漲幅較上月增加2.4個百分點，顯示製造業生產正在回暖。（中新社）

中國物流與採購聯合會5日公布4月中國大宗商品價格指數顯示，4月指數為115.4點，月增3%，漲幅較上月增加2.4個百分點。連續兩月上漲，且漲幅有所擴大。分析認為意味企業生產恢復，不過需求不足、去庫存壓力問題仍存。

在調查重點監測的50種大宗商品中，與上月相比，有21種大宗商品價格上漲。價格漲幅位居前三位的品種分別是精煉錫、氧化鐠釹和電解銅，分別較上月漲12.5%、9.5%和8.6%。

從行業類別來看，有色、化工價格指數月增率繼續保持上漲態勢，尤其是有色價格指數較上期上漲6.6%。分析認為，有色金屬價格指數4月大幅上漲，主要受全球製造業回暖以及銅礦等原材料供應緊張影響所致；另外，農產品、礦產、能源與黑色價格指數則為下跌走勢，分別較上月下跌2.4%、0.9%、0.8%與1.5%。

中物聯大宗商品交易市場流通分會周旭分析，從各分項指數表現來看，部分行業需求不足問題仍然突出，仍處於去庫存階段，流通業在引導生產，促進消費中的作用仍有待進一步發揮。

上海鋼聯金屬中心總經理魏迎松表示，4月有色金屬價格大幅上漲，主要是受製造業回暖，以及銅礦等原材料供應緊張影響；對於4月焦煤、焦炭等能源價格走低，山東隆眾總經理朱勝紅認為，主要是受庫存上升，下游終端採購節奏放緩等因素影響。

周旭指出，從中國國內外大宗商品價格指數的走勢比較來看，4月中國大宗商品價格指數漲幅超過CRB、S&PGSCI，表明中國經濟景氣水平加速回升，中國國內經濟恢復力度和市場消費需求強於國際市場。

中國社科院世經政所此前發布報告指出，2024年第1季CEEM大宗商品價格季均價較上期下跌4.6%，主要受鐵礦石、煤炭和大豆的季均價格拖累。該報告也預計第2季油價波動性可能加大，而鐵礦石在大陸地產政策刺激下有望回升。

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