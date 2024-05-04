基辛格又出手買Intel股票 砸25萬繼續加碼

英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）繼續逢低承接自家股票。路透

美國晶片 大廠英特爾（Intel）本季財測令人失望，拖累股價在上月26日單日崩跌9%，但執行長基辛格則在自家股價今年挫跌之際，繼續加碼持股。

道瓊 社報導，基辛格在4月29日至5月1日間，以25萬美元買進8,100股英特爾股票，均價為每股30.85美元。根據提交給美國證管會（SEC）文件，基辛格是透過家族信託買股，該信託如今持有39,400股。他個人名下亦持有107,290股，另以其他信託方式持有444,400股。

基辛格此前曾數度在英特爾股價走低時買進，最近一次是2月。英特爾和基辛格本人皆不願對此次買股行動置評。

相較於標普500指數企業今年至今7%漲幅，英特爾股價今年以來持續低迷，今年來累計下跌39%，跌至每股僅略高於30美元的低位。再者，英特爾上季營收年增9%至127.2億美元，低於預期，財測更令人失望。

基辛格三年前回鍋擔任英特爾執行長，主要任務為帶領公司重返被台積電 奪走的半導體產業龍頭地位。他使英特爾重新聚焦於製造部門，擴大晶片代工產能，而不只是生產自家廠牌個人電腦和伺服器。

然而，近期財報卻顯示，要讓英特爾重拾競爭力，還需要一段時日，且投資人似乎不耐久候，英特爾4月股價慘跌31%，據道瓊市場數據，是2002年以來單月最大跌幅。

儘管如此，將晶圓代工變成英特爾的主要營收來源，不失為一實際且安全的作法，因近年全球地緣政治緊張，加上疫情和天災等因素對供應鏈的衝擊，半導體產業更急欲減少對亞洲的依賴。