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比亞迪五一「放大招」王朝系列再降1.8萬人民幣

記者林宸誼／即時報導
比亞迪五一假期「放大招」，王朝系列再降價，圖為比亞迪展位。新華社
比亞迪五一假期「放大招」，王朝系列再降價，圖為比亞迪展位。新華社

繼2024龍年春節伊始相繼推出旗下各榮耀版車型，並引發車市「價格戰」後，比亞迪於五一小長假期間宣布，針對旗下王朝系列各車型推出優惠購車政策，單車置換補貼最高人民幣1.8萬元（約2545美元）。包括國家補貼至高人民幣1萬元（約1414美元）以及比亞迪補貼最高人民幣8,000元（約1131美元）。

財聯社報導，此外比亞迪王朝還同步推出相應的金融政策：最低0首付，12到60任意貸期；40%首付起24期0息；首付50%尾款50%，1年0利息0月供。用戶同時可在0首付、0利息和0月供三種金融方案中任選其一。

先前的4月26日，商務部財政部等七部委聯合公布「汽車以舊換新補貼實施細則」，對報廢燃油或新能源乘用車並購買新能源乘用車新車的用戶，一次性給予 人民幣1 萬元置換補貼。在此之後，已有多個地方政府及主廠陸續公布配套補貼政策。

4月28日，長安汽車官方宣布，將推出「以舊換新」專屬優惠，綜合補貼最高可達到人民幣 5.7 萬元（約8060美元），參加優惠政策的品牌包含長安啟源、阿維塔、深藍汽車、長安汽車等。

單車最高人民幣8,000元的補貼政策，已是今年以來比亞迪針對王朝系列的第二次「降價」。今年2月春節假期開工後，比亞迪率先推出人民幣7.98萬元的秦Plus榮耀版，隨後宋、唐、漢、驅逐艦05、海豚、海鷗等多款車型均相繼推出榮耀版，引發新能源車市的價格大戰。

最新數據顯示，4月，比亞迪新能源汽車銷量31萬3,245輛，年增49%；今年累計銷量93萬9,508輛，年增23.24%。其中，王朝系列漢、秦、唐、宋、元4月銷售15萬8,678輛，幾占當月總銷量的50%。

比亞迪海洋系列旗下海獅07EV，於5月10日全球同步上市。作為海洋系列首款中型純電SUV、定位為中型都市智電SUV的海獅07EV，已在2024北京車展亮相，新車基於比亞迪最新純電平台技術e平台3.0打造，並搭載雲輦-C技術、CTB電池車身一體化技術和「天神之眼」高階智駕等。

比亞迪2024年全年銷量目標是在2023年302萬輛的基礎上保持20%以上的增長，也就是362.4萬輛；而借助國家汽車「以舊換新」行動從合資品牌燃油車市場上搶得多少市占，將是比亞迪今年達成銷量目標的關鍵因素。

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