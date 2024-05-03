疲弱就業報告重燃降息希望 道指大漲450點

4月就業報告弱於預期，提振了人們對聯準會可能很快開始降息的希望，美股大幅上漲。路透

4月就業 報告弱於預期，提振了人們對聯準會可能很快開始降息 的希望，美股大幅上漲。

道瓊工業指數上漲450.02點或1.18%收3萬8675.68點。史坦普500指數上漲63.59點或1.26%收5127.79點，創2月以來最佳單日表現；那斯達克指數上漲315.37點或1.99%收1萬6156.33點。

所有股指本周都走升。道指和那指分別上漲1.18%和1.26%，史指上漲0.55%。

非農就業報告顯示，4月就業人數增加17.5萬個，低於《道瓊》調查經濟學家預期的24萬個就業機會。根據勞工統計局的數據，失業率從上月的3.8%升至3.9%。薪資數據也低於預期，這是通膨的一個令人鼓舞的跡象。

John Hancock Investment Management聯席首席投資策略師羅蘭表示：「這的確緩解了投資人對經濟可能過熱或重新加速的擔憂，並重燃了降息的希望。」「這就是利率下降、債券上漲、股市上漲的原因。對於就業市場來說，壞消息意味著聯準會可能會在今年稍後開始降息。」

繼4月就業成長弱於預期且薪資漲幅放緩後，交易員預計年底前將進行兩次降息。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的FedWatch期貨市場定價追蹤系統，9月降息的可能性徘徊在50%附近。

就業報告公布後，利率也有所下降，10年期公債殖利率 跌破4.5%。這讓對利率敏感的大型科技股受益，Nvidia和Advanced Micro Devices上漲超過3%。微軟和Meta Platforms各上漲2.2%，而史指資訊科技類股則飆升3%。

道指主要成分股強勁的財報也推動了漲勢。蘋果宣布以1100億元回購股票並實現營收和獲利雙雙突破後，股價上漲5.97%。生技股安進(Amgen)獲利優於預期，並提供種實驗性減肥藥物的積極進展，股價飆升11.84%，創2009年以來最佳單日走勢。

在美國商銀對肌肉疾病治療藥物持樂觀態度後，Avidity Biosciences上漲3.4%。

分析師米查姆(Geoff Meacham)開始研究該公司並給予買入評級。他的40元目標價相當於較2日收盤價還有56上漲空間%，這為該股本已強勁的一年錦上添花。

他告訴客戶，「憑藉創新平台和最快將於2026年實現商業化，該股是個具有吸引力的風險回報機會。」

iShares美國航空航太與國防ETF(ITA)收創歷史新高。該ETF在盤中交易一度突破133元，創2006年成立以來的最高盤中價格。

資訊科技股票上漲，帶動該史指類股上漲3.4%。

蘋果領漲，在宣布強勁的上季業績和股票回購計劃後，股價飆升5.97%。Enphase Energy和Arista Networks上漲超過4.7%。半導體股Nvidia、Advanced Micro Devices、Applied Materials和Broadcom各上漲3%以上。

材料類股是表現次佳的類股，上漲1%。Freeport-McMoRan和Steel Dynamics各上漲3.4%以上。Albemarle、Nucor和Sherwin-Williams各上漲約2%。

黑人勞工是4月唯一失業率下降的人，男女皆然。

另一方面，整體失業率從上月的3.8%小幅上升至3.9%。白人、亞裔和西語裔勞工的這項指標也有所上升。黑人勞工的勞動參與率下降。

羅素2000指數上漲0.97%，連續第三個交易日上漲。領頭羊包括Twist Bioscience和Alignment Healthcare，股價均上漲超過24%。

該指數自4月11日以來首次突破50日移動均線2039.16點。

本周羅素2000指數上漲1.53%，連續第二周上漲。