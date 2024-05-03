我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普媒體集團會計公司遭證管會指控大規模詐騙

過敏真要命 對抗花粉做好預防措施

高盛：加碼美股、減碼美債 金價年底上看2700美元

編譯湯淑君／綜合外電
高盛研究團隊表示，美國通膨頑強，聯準會（Fed）近期降息無望，已加重美債殖利率上升壓力，總經環境對股市「變得較不友善」，但只要經濟沒衰退，美股後市仍看多。路透
高盛研究團隊表示，美國通膨頑強，聯準會（Fed）近期降息無望，已加重美債殖利率上升壓力，總經環境對股市「變得較不友善」，但只要經濟沒衰退，美股後市仍看多。路透

高盛研究團隊表示，美國通膨頑強，聯準會（Fed）近期降息無望，已加重美債殖利率上升壓力，因此總經環境對股市「變得較不友善」，但只要經濟沒衰退，美股後市仍看多。

MarketWatch報導，高盛全球機會資產配置（GOAL）團隊3日發布研究報告，「大致看好」美股後市。因此，GOAL團隊對3個月和12個月後的美股展望維持「加碼」評等，但對美債則建議「減碼」。

高盛GOAL團隊指出，利潤率仍高、大致強健的資產負債表，加上企業透過實施庫藏股等方式把更多現金回饋給股東，都提高股票的吸引力。

該團隊寫道：「儘管債券殖利率攀升減損了股票估值擴張的潛力，我們仍認為企業有資產負債表再槓桿化（releveraging）的潛力，那可能支持股票相對於債券的投資吸引力。」

高盛團隊建議投資分散化，布局「防禦型股票、優質股和物超所值的成長股」。

2招因應區間震盪、時漲時跌的市況

不過，他們也警告，除非通膨恢復下滑走勢導致債市震盪趨緩，否則股市波動率可能居高不下。

高盛團隊指出，原本市場寄望於Fed降息為美股漲勢推波助瀾，但如今「來自鬆綁貨幣政策的支持減少了，承擔風險的胃口就有賴成長提供更多支撐」。他們寫道：「美債殖利率上揚，使成長支持風險胃納所需的最低預期回報率（hurdle rate）提高。倘若強勁的成長伴隨著更頑強的通膨數據，殖利率攀升將進一步提高那種門檻回報率--這指向市場將更局限於區間震盪、漲跌起伏不定。」

投資人應如何因應這種市況？高盛提供兩點建議：

一、為了降低最近股/債關聯性升高給投資組合帶來的風險，高盛建議以三個月為期，調整目前配置過高的現金比重。如果美股大幅修正，高盛預估，貨幣市場基金9兆美元的資產中會有一些流入股市。

二、高盛建議「加碼」大宗商品，因為有助於分散地緣政治以及市況過熱風險。庫存低、供應不足和「逆價差」（現貨價高於遠期期貨價），應會進一步支撐商品行情。

高盛認為，原油期貨價格最近拉回，提供「進場機會」。同理，金價最近隨地緣政治緊張情勢可望降溫而回軟，但GOAL團隊預期年底前金價上看每英兩2,700美元，由央行買盤和中國大陸需求兩大力量驅動。

高盛尤其看漲銅價，12個月目標價位訂在每公噸12,000美元；鋁的目標價估為每噸2,700美元，因為有全球製造業景氣回升、綠能轉型需求、結構性供應不足及庫存極低等利多因素支撐。

高盛 殖利率 美股

上一則

就業數據弱 美股三大指數齊揚

下一則

Fed傳聲筒：「金髮女孩」就業報告 保留7月降息希望

延伸閱讀

美股投資人4月抽腿開溜 「錢」進美債時候到了？策略師提醒1事

美股投資人4月抽腿開溜 「錢」進美債時候到了？策略師提醒1事
美債交易員對Fed決策最新預期：11月啟動降息

美債交易員對Fed決策最新預期：11月啟動降息
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
布蘭特油價回落至85美元 金價跌破2,300美元

布蘭特油價回落至85美元 金價跌破2,300美元

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空
12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條