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投資AI有成 湯森路透Q1營收超預期 並調高全年財測

編譯易起宇／綜合外電
湯森路透公司表示，上季營收優於市場預期，將調高全年財測，並提高配息。路透
湯森路透公司表示，上季營收優於市場預期，將調高全年財測，並提高配息。路透

湯森路透公司（Thomson Reuters）持續大力投資人工智慧（AI）有成，不但讓這家公司的第1季營收超越市場預期，還因此調高今年全年財測，並提高年度配息。

這家加拿大新聞和資訊提供商2日表示，上季營收達到18.8億美元，比去年同期的17.4億美元增長8%，並高於華爾街預期的18.5億美元，因此把全年營收成長率預測從6.5%提高至6.5~7%，並將提高年度配息至2.16美元。

湯森路透表示，雖然上季營業利益增長10%至5.57億美元，略低於市場預期的5.59億美元，但扣掉一次性項目的經調整每股盈餘為1.11美元，高於市場預期的0.95美元。

執行長哈斯克（Steve Hasker）表示，看好AI投資將隨時間獲得好成果，但目前還處於早期階段，宣布勝利還為之過早。

哈斯克提到，CoCounsel等公司新的AI產品，初期表現不錯。這款AI助理起初瞄準的客群是法律人士，但現在也向媒體和稅務等其他行業客戶推出。

該公司先前表示，已規劃80億美元預算來收購以AI為主的公司，並在上季已完成兩筆交易，分別是瑞典的商業自動化公司Pagero，以及保險業媒體公司WBM。

AI 投資 瑞典

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