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微軟AI投資子彈連環發 最新宣布22億美元投資馬來西亞

編譯葉亭均／即時報導
微軟執行長納德拉5月2日在吉隆坡宣布要在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和AI服務。（歐新社）
微軟執行長納德拉5月2日在吉隆坡宣布要在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和AI服務。（歐新社）

微軟2日表示，未來四年將在馬來西亞投資22億美元，用於擴大雲端運算和AI服務，這是繼微軟近日陸續宣布要在印尼、泰國大舉投資後，在亞洲推廣其生成式AI的最新行動，使得本周以來，微軟規劃在東南亞這三國的投資總額就達50億美元左右。

微軟表示，這是該公司32年來在馬來西亞的最大手筆投資，將包含建設雲端和AI基礎設施，為20萬人創造AI技術培訓機會，以及為馬國的開發人員提供支持。

微軟執行長納德拉在吉隆坡表示：「我們希望確保在馬來西亞擁有世界一流的基礎設施，讓每個組織和新創企業都能從中受益。」

微軟也發表聲明中說，將與馬來西亞政府合作，建立一個國家級AI卓越中心，並提高馬國的資安能力。

馬來西亞總理安華會見納德拉時表示，這項投資支持了馬來西亞發展AI能力的努力。

微軟正與Alphabet、亞馬遜和阿里巴巴競爭，要在人口總數超過6.5億人的東南亞贏得業務。納德拉本周二（4月30日）才在印尼宣布，將投入17億美元以推動印尼的雲端及AI基礎設施，周三又在曼谷宣布微軟將在泰國開設首座區域資料中心，根據曼谷郵報報導，微軟計畫位在泰國的這座新資料中心投資約10億美元。

另據彭博資訊報導，納德拉迄今已承諾至少70億美元，投資從日本到印度等國設立微軟服務。

鄰近新加坡的馬來西亞新山，正逐漸成為亞洲崛起中的AI資料中心熱點之一。例如輝達（Nvidia）去年就與當地的楊忠禮電力公司結盟，要在當地設立43億美元AI資料中心園區。

微軟 AI 投資

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