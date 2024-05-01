鮑爾說「不大可能」升息 有透露今年會降息幾次嗎

紐約證券交易所大廳內，一名交易員工作時，盯著螢幕上鮑爾新聞發布會。（路透）

美國聯準會 決議利率保持在23年高點，主席鮑爾 坦言近期通貨膨脹高於預期，示意高利率會維持更久。但他表明下一步「不大可能」是升息，緩和投資人憂慮，美股一度強勢反彈。

今年首季美國通膨降溫進展停滯，牽動聯邦準備理事會（Fed）利率走勢。歷經兩天決策會議，官員一致決議聯邦資金利率目標區間保持在5.25%至5.5%，符合市場預期。聯準會上次升息是去年7月，官員重申，對通膨持續朝目標2%邁進「更有信心」前不宜降息。

鮑爾（Jerome Powell）今天在會後記者會表示，近期通膨數值高於預期，官員對通膨回歸目標更有信心可能需要「比先前預期更長的時間」。

聯準會官員3月維持今年降息3碼（0.75個百分點）的預測，但之後公布的數據顯示通膨僵固，且有回溫跡象。愈來愈多投資人認為聯準會今年可能完全不降息，甚至可能以升息因應，以致美股4月表現低迷，美國公債殖利率 竄升。

鮑爾在記者會說，政策在發揮壓抑經濟的效果，長時間將具有足夠的限制性，他認為下次政策利率變動「不大可能」是升息。若要升息，必須有「具說服力的證據」顯示政策緊縮不足。

這番說詞提振市場信心，美股道瓊工業指數午盤一度漲逾500點，尾盤漲勢熄火，3大指數漲跌互見。道瓊指數終場上漲87.37點或0.23%，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數分別下跌0.34%、0.33%。

聯準會為壓制一度衝上40年高點的物價漲勢，2022年3月至2023年7月積極升息，政策利率從原本趨近零升至2001年以來最高點。

去年下半年美國通膨明顯降溫，投資人一度樂觀預期聯準會今年將6度降息。結果今年前3個月通膨數據接連令投資人失望，通膨率未持續朝2%目標邁進，反而存有長期高於3%的風險。

負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明寫道，近幾個月，通膨朝聯準會目標2%邁進「缺乏更多進展」。

這次決策會議沒有公布官員經濟預測，鮑爾在記者會迴避回答今年是否還有機會三度降息，僅說如果通膨降溫或勞動市場弱化，利率可能降低。

他說：「如果我們所處路徑是通膨比預期僵固，勞動市場穩健，我們因通膨橫向整理而沒有獲得更多信心，在這種情況下，暫不降息可能是合適的。」

時值美國總統大選年，經濟與通膨成為焦點，共和黨近期以1970年代停滯性通貨膨脹（stagflation）再現批評總統拜登政府處理失當。但鮑爾不認為美國陷入停滯性通膨，理由是通膨已遠離數十年高點，而且經濟持續成長，失業率仍低。

依照聯準會偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數，美國3月通膨率為2.7%，高於2月的2.5%，但遠低於2022年6月的7.1%。今年首季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.6%，不如去年第4季的3.4%；3月失業率3.8%，接近半世紀低點。

另外，聯準會宣布批准放慢縮小7.4兆美元資產負債表規模的計畫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，聯準會為支撐經濟而大舉購債，資產負債表隨之膨脹。自2022年起，聯準會每月允許至多600億美元的美國公債自然到期，今年6月開始，這項金額將降至250億美元。鮑爾說，「縮表」減速並非刺激經濟，而是避免減持資產過快而擾亂金融體系。