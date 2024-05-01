Fed不升息雖解憂 晶片股拖累史指收跌

聯準會主席鮑爾基本上排除了下一步行動可能是升息的可能性，緩解了投資人對黏性通膨失控的擔憂。美聯社

道瓊工業指數收高，聯準會 主席鮑爾 基本上排除了下一步行動可能是升息的可能性，緩解了投資人對黏性通膨失控的擔憂。然而，由於晶片製造商的下跌拖累史坦普500指數收低。

道指上漲87.37點或0.23%收3萬7903.29點。史指下跌17.3點或0.34%收5018.39點；那斯達克指數下跌52.34點或0.33%收1萬5605.48點。

主要股指波動較大。受鮑爾言論的刺激，道指盤中一度上漲超過530點；史指一度上漲1.2%，而那指則上漲超過1.7%。

聯準會選擇維持利率穩定，理由是在將通膨率回落至2%的目標方面「缺乏進一步進展」。然而，鮑爾在會後的新聞發布會上排除了升息的可能性。

他表示，「我認為下次政策利率變動不太可能是升息。」「我想說這不太可能。」

投資人也對聯準會表示將踩剎車以收緊金融市場狀況的一種方式作出積極反應。從6月開始，聯準會將放慢允許到期債券收益從資產負債表上滾存而不再投資的速度。這個過程被稱為量化緊縮。

卡森集團(Carson Group)全球宏觀策略師瓦吉思(Sonu Varghese)表示：「通膨仍然居高不下，這意味著不會很快看到降息。」「與此同時，他們將放慢收縮資產負債表的步伐，這可能會減輕債券殖利率 的上行壓力。」

鮑爾發表演說後，10年期公債殖利率短暫跌破4.6%，緩解了部分投資人對其今年可能回升至5%以上並限制經濟的擔憂。

但在一些頂級人工智慧(AI)競爭者發布令人失望的財報後，與AI相關的股票表現不佳。Advanced Micro Devices在發布符合營收預期後下跌8.95%，而Super Micro Computer則因營收清淡而下跌14.03%。

華爾街剛剛結束下跌的4月，史指和那指的跌幅都超過4%。道指下跌5%，創2022年9月以來最差單月表現。

花旗研究顯示，近期資金流偏向拋售，其中能源和公用事業仍是最受青睞的類股。

分析師桑德斯(Alex Saunders)在最新報告中寫道，「雖然各類股在淨賣出和買入之間分佈相當均勻，但多頭的最大訊號是賣出。相較之下，對沖基金的流動是賣出和買入之間的均勻混合，並傾向於買入。」

他表示，在4月交易的最後一周，科技業的多頭對沖基金資金流入最多，只有少數產業出現小額資金流出。然而，科技股仍是淨賣出最多的產業。

另一方面，消費必需品是上周賣出量最大的類股。不過，分析師表示，根據最近的資金流向，能源和公用事業產業仍然比醫療保健、通訊和科技產業更受青睞。

由於需求低迷，原油庫存激增，美國油價下跌逾3%，跌破每桶80元。

6月交割的西德州中質原油合約下跌2.83元或3.45%至每桶79.1元，為7周以來的最低水準。布蘭特7月期貨下跌2.77元或3.21%至每桶83.56元。

由於汽油需求疲軟，煉油廠加工原油減少，美國石油庫存水準已升至2023年6月以來的最高水準。

瑞穗美洲公司能源期貨總監約格(Bob Yawger)表示：「煉油廠在運行率方面完全陷入困境，這是因為它們不相信有需求。」

繼聯準會最新政策決定維持利率不變並縮減定性緊縮計畫後，地區銀行股上漲，導致SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)上漲2.57%。這是地區銀行股5天來首次整體上漲。

區域銀行中漲幅最大的是紐約社區銀行(New York Community Bancorp)，上揚28.3%；Axos Financial上漲9.66%；Capitol Federal Financial上揚6.71%；Bancorp Inc.上漲0.98%；BankUnited Inc.上揚3.44%。

聯準會決定將基準短期借款利率維持在5.25%至5%的範圍內，美元指數下跌0.1%至106.09。

不過，美元指數仍高於30日低點105.667。