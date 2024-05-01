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首爾、台北取代夏威夷 日元貶值改變日本人出國遊偏好

編譯周辰陽／即時報導
日本成田機場航廈。（路透）
日本成田機場航廈。（路透）

共同社1日引述一家大型旅行社說法報導，日本遊客感受到日元貶值至34年低點及海外通膨升高的壓力，黃金周假期因此選擇「費用低、距離近、日程短」的「安近短」式海外旅遊。

日本旅行社H.I.S.表示，海外旅行的平均單價較2023年黃金周跌了1.5%，至20萬4900日元（約1300美元）。同時，平均旅遊天數下降了1天、降為6.0天，大多數東亞之旅據稱持續4天的時間。

H.I.S.指出，前往亞洲鄰近區域目的地受到出國旅遊的日本旅客歡迎。在最熱門外國旅行目的地中，南韓首爾排在第一，台北位居第二，新冠疫情前向來占榜首的美國夏威夷檀香山則降至第三名。

H.I.S.人員解釋，「因為日韓之間關係有所改善，前往南韓旅遊的人數增加了」。另外，「由於迪士尼樂園新設施開幕，香港今年也很受歡迎」。

報導指出，日本已進入第一個完全不受新冠疫情旅行限制影響的黃金周，這段期間的海外旅遊預約數較2023年同期漲了23.2%。此外，如果民眾在4月底至5月初選擇在3個非假日期間請帶薪休假，就能夠享有最多10天的假期。

一位來自神奈川縣的女子和雙親到新加坡度假，稱自己不打算在物價上漲之際購買任何紀念品， 「我想專心享受旅遊景點和吃東西」。H.I.S 表示，儘管取消了新冠旅行限制，假期的海外旅遊預約仍比2018年同期低了46.7%。

日本 疫情 南韓

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