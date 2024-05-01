我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普重返白宮將再槓中國？北京悄悄預做準備

蟬鳴季節 開胃時刻 紐澳良蟲蟲餐廳金蟬入菜

45元咖啡賣不下去了？中國瑞幸咖啡第一季銷量下降

記者陳湘瑾／即時報導
連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡近期與芝麻街聯名。（圖／取自瑞幸咖啡微博）
連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡近期與芝麻街聯名。（圖／取自瑞幸咖啡微博）

大陸本土咖啡品牌瑞幸咖啡4月30日公布第1季財報，淨利為人民幣62.8億元（合8.67億美元），與去年同期增加41.5%，分店淨增加2,343家，門市數量達18,590家店。然而隨著瑞幸咖啡縮減優惠範圍，其銷售量呈現下降趨勢。

第一財經指出，雖然淨利增加，但銷售量和營業利益率卻出現不同程度的下滑。瑞幸咖啡於財報中稱，主要歸因於產品平均售價下降，市場環境與競爭態勢的持續波動，以及季節性因素帶來的負面影響。

報導指出，瑞幸所提及的市場環境與競爭態勢的持續波動，或許和已持續近一年的咖啡價格戰有關。

大陸另一家連鎖咖啡品牌庫迪咖啡2023年5月推出「天天9.9元活動」（合1.37美元），瑞幸咖啡隨即跟進，在同年6月份開啟新一輪9.9元每周咖啡回饋活動，導致其他咖啡連鎖品牌同步跟進，引發行業內的低價戰爭。

第一財經指出，今年2月以來，這一輪咖啡價格內卷有所降溫，瑞幸咖啡和庫迪咖啡主動縮減每周9.9元覆蓋的產品範圍，一度引發網友熱議。

對於價格戰，郭謹於30日財報發表會上並未作出明確表態，但透露目前隨著氣溫上升，瑞幸咖啡整體杯量有所改善，但第二季度業務依然面臨諸多挑戰。

中國大陸食品產業分析師朱丹蓬告訴第一財經記者，當下咖啡價格戰仍有些「不死不休」的狀態，「除非有主要參與品牌停止促銷或難以堅持下去，或許才會停歇，不過價格戰也推動國內咖啡市場進一步成熟，對各家咖啡企業經營的長期影響仍待進一步觀望。」

咖啡

上一則

回到1999年？克魯曼改口：美國也許正重返高利率時代

下一則

首爾、台北取代夏威夷 日元貶值改變日本人出國遊偏好

延伸閱讀

中國五一假期 多地現人潮官方促消費

中國五一假期 多地現人潮官方促消費
浴室架子

浴室架子
開蓋驚見「整杯蟲」…她喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

開蓋驚見「整杯蟲」…她喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天
咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷