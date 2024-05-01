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Fed將公布利率決策 料掀起美股動盪

編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾常在決策會後記者會，發表讓市場大感意外的言論。（歐新社）
Fed主席鮑爾常在決策會後記者會，發表讓市場大感意外的言論。（歐新社）

聯準會（Fed）預定1日下午2時公布利率決策，美股選擇權市場擔心當天史坦普500指數震盪幅度，將是近一年來同類事件最大。

根據一種名為「跨式平價」（Straddle at-the-money）選擇權的策略顯示，市場預期，在Fed於發布利率決策聲明與主席鮑爾舉行記者會當天，史坦普500指數預料將波動0.95%。花旗集團匯總的資料顯示，上次市場預計美股會在Fed決策日出現這麼大的波動，是在去年5月。

受到企業財報好壞參半、地緣政治不確定性上升以及Fed可能維持高利率更久的憂慮影響，美股交易員預期股市在利率決策公布後，將出現更大的反應。史坦普500指數4月跌4.2%，為去9月來最差表現。

花旗策略師表示，選擇權交易員一直低估史坦普500指數在Fed決策日的波動幅度，因為2022年初以來，史坦普500指數在每次Fed決策日的單日波動幅度都比跨式平價選擇權策略的預期還大。

目前市場預期，Fed將維持基準利率區間於5.25%~5.5%不變，主席鮑爾預料將重申，在決策官員更有信心通膨會降至2%目標前，都不會降息。華爾街已預期Fed將維持高利率更久，且前總統川普若重返白宮，提高關稅稅率也會影響通膨。

不過，鮑爾也常在記者會發表讓市場大感意外的言論，因此市場將密切關注他的發言內容，特別是決策官員是否調整降息預期，甚至是否提到升息選項。貝萊德（BlackRock）投資長李德表示美國核心服務業通膨依然太高，讓Fed與投資人備感挫折，鮑爾會如何回應升息可能性，將很重要。

投資人緊盯的另一個訊息，則是Fed可能宣布放慢縮減資產負債表步調。

利率 史坦普500 鮑爾

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