大型美企最差財報 星巴克營收獲利雙降、展望差

星巴克周二公布財報，同店銷售意外下滑，上季營收和獲利均低於預期。該公司並調降2024年度的營收和獲利預期。(路透)

星巴克 （Starbucks）推出的半價優惠和新飲品薰衣草拿鐵未能吸引消費者親臨門市，該公司周二公布財報表示，同店銷售意外下滑，上季營收和獲利均低於預期。這家咖啡 連鎖店還下調2024年度的營收和獲利預期，預計未來幾季的表現將持續欠佳。股價在周二盤後交易重挫13%。

上季營收下滑近2%至85.6億美元，遠低於LSEG訪調分析師預估的91.3億美元。淨利為7.724億美元或每股68美分，低於去年同期的9.083億美元或每股79美分，市場預估每股盈餘79美分。

由於來客數減少6%，同店銷售下降4%，但StreetAccount預期可增長1.46%。

在美國，來客數減少7%，同店銷售下降3%，不如市場預期的可成長2.31%。這已是連續第二季在本土市場遭遇挫敗。上季，管理高層將銷售低迷歸咎於外界「誤解」該公司力挺以色列 而發動抵制。

星巴克在國際市場的表現也欠佳，同店銷售下降6%，平均消費和交易筆數都走低。在第二大市場的中國大陸，同店銷售驟降11%。

財務長魯傑里（Rachel Ruggeri）表示，1月比往年冷使來客數變少、全球消費者對支出更為謹慎，以及中東地區衝突，都衝擊上季業績。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli撰寫報告說，星巴克本季業績可能是迄今為止所有大公司裡最差的一家。

在財報公布後的電話會議上，星巴克將全年營收成長預期下調到較低的個位數，低於之前的展望是成長7%至10%。全球和美國地區同店銷售，由先前預測可成長4%至6%，降到持平至低個位數。中國大陸市場的同店銷售則下滑個位數，不如先前可成長個位數的預期。

調整後每股盈餘可能持平，遠遜於先前預測2024年度每股盈餘可成長15%至20%。星巴克的看法是，銷售將在第4季開始改善。