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美超微調高全年財測 但上季營收遜預期 盤後股價摔15%

編譯季晶晶／綜合外電
美超微（Super Micro）公布的第3季財報，營收略低於分析師預期，但以AI需求強勁為由調高全年營收展望至超過市場預期。(路透)
美超微（Super Micro）公布的第3季財報，營收略低於分析師預期，但以AI需求強勁為由調高全年營收展望至超過市場預期。(路透)

人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super Micro）周二公布第3季財報，營收略低於預期，儘管給出樂觀的展望，但股價在盤後交易一度重挫15%。

在截至3月底的上季，美超微的營收是38.5億美元，低於LSEG訪調分析師預期的39.5億美元，較去年同期增達200%，高於前一季的年增幅103%。

淨利為4.025億美元或每股6.56美元，相較下，分析師預期5.78美元。去年同期的淨利是8,580萬美元或每股1.53美元。

美超微將2024年度營收展望，由143億-147億美元調高到147億至151億美元，高於分析師先前預估146億美元。新區間的中間值意味營收較一年前大增約582%。

執行長梁見後在財報後電話會議上表示：「我們正積極發展客戶群。」

雖然盤後股價大跌，但美超微今年來已飆漲205%，遠優於標普500指數僅上漲6%。

該公司與慧與科技（HPE）等傳統IT設備供應商競爭。但去年，投資人押注美超微伺服器供應商，內含用於AI模型的輝達（Nvidia）GPU，從而推動其股價瘋狂攀升。今年3月，美超微在標普500指數中取代了惠而浦。

梁見後表示，如果不是因為關鍵部件短缺，超微上季業績原本會更好。該公司正大力擁抱液冷方案，其能耗成本低於氣冷式伺服器。他預計AI的成長將在未來數季甚至數年內保持強勁。因為快速增長， 該公司今年將透過過二次發行募資。

財務長David Weigand補充說，供應鏈持續改善中。

AI 投資 供應鏈

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