小米SU7成理財產品 2手車平台報價比新車貴26萬

有博主分享的截圖顯示，小米SU7創始版MAX車型，二手平台報價比新車原價貴了將近6萬元（約8285美元）。（快科技）

小米 SU7雖已交付多日，但在網路上仍屬於熱門車型，且因為交付周期的原因，如今還成為理財產品。就有博主分享的截圖顯示，小米SU7創始版MAX車型，二手平台報價人民幣35.8萬元（約4.9萬美元），比人民幣30.09萬元（約4.1萬美元）的指導價（指官方售價），貴了將近6萬元（約8285美元），博主直言，這應該算是目前最保值的新能源汽車。

快科技報導，小米汽車APP顯示，當前小米SU7 Pro版，交付周期預計為29到32周，新訂車的用戶，提車時間在半年以後。

交付周期較長，一些用戶著急提車，就把目光放在了二手市場，甚至願意加價購車，這也是小米SU7二手車 價格比指導價格貴的原因。

此外，小米汽車官方近日表示，小米SU7發布僅32天，第1萬輛量產車已正式下線出廠，這在行業已算是相當快的交付速度。

目前，小米SU7的火爆程度確實遠超預期，訂單量已超過7.6萬輛，小米汽車原計劃的全年產量已經全部售罄。

不過，在此次北京車展上，小米董事長雷軍宣布，小米汽車將全年交付目標，上調至10萬輛，對於車主來說，交付周期也將會同步縮短。

對於有網友對小米汽車設計，提出與保時捷相似的質疑。雷軍表示：「放下身段，向優秀的公司學習，也是小米成長的必經之路。我覺得小米在做第一輛車的時候，我定的目標是先上牌桌，要守正出奇。」

雷軍還提到，小米向世界上先進的標竿公司的學習，是小米成為偉大的必然之路。「沒有人一生下就會的，所以我們一定要放下身段，我們要向優秀的公司學習。這是整個小米的成長之路。但哪怕是第一輛小米SU7，也給這個社會帶來了非常多的創新。」

雷軍指出，小米汽車在學習的基礎上，也為消費者帶來了許多驚喜，例如在防曬方面進行了大量工作，設計了科學合理的收納空間等。

此前，雷軍坦言，在純電車領域，大多數企業都在虧損，小米也不例外。一些企業每賣出一輛車就虧損人民幣數萬元，而一些則虧損更多。

面對這種情況，雷軍指出，「我們不怕卷，也不怕價格戰。」他設定了一個「攀登珠峰的目標」：「如果不成為全球前五，基本上就無法生存。因此，我們內部達成了共識，要朝著全球前五的目標努力。」