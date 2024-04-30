可可豆價格創史上最大跌幅 兩天下殺27%

可可豆價格一反先前的狂熱漲勢，29日寫史上盤中最大跌幅，30日再次急跌，兩天內重摔27%之多。(歐新社)

可可豆價格一反先前的狂熱漲勢，29日寫史上盤中最大跌幅，30日再次急跌，兩天內重摔27%之多。原因是可能是要價過高，越來越少人能維持手上部位，導致價格波動日趨極端。

彭博資訊報導，紐約交易最熱絡的可可豆合約，29日一度急殺17%至每噸8,800美元，為回溯至1960年來的盤中最大跌幅，當日收在每噸8,931美元，寫一個月多來新低。30日盤中又暴跌13%，但跌幅隨後略為收斂。

歷史性的供給短缺，使得可可豆價格在本月稍早，寫下每噸1.1萬美元的歷史新高，並提高了巧克力的製造成本。

儘管可可豆近來價格回落，但和年初相比，價格仍翻了大約一倍。可可豆衝高，代表交易者必須拿出更多錢，來支付追繳保證金（margin call）。倘若交不出錢，部位會被強制平倉。這會減少市場上的未平倉合約，抑制流動性，使得可可豆更容易出現劇烈的價格波動。

可可豆未來走勢如何，各方看法不一。知名原油作手安杜蘭（Pierre Andurand），在可可豆價格暴衝之前，就押注做多，他預測今年期貨價將衝破2萬美元。迦納可可行銷公司主管阿布巴卡也認為，近來跌幅之大令人意外，但基本面並未改變，跌勢可能為時短暫。

不過糧商嘉吉公司（Cargill）主管摩斯伯格則說，聖嬰現象結束，可能有助於明年收成復甦，價格或許已經衝過頭，市場需要在供需之間找到新的平衡。