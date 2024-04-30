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CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

不敵勞動成本火熱、令人失望財報 美股早盤下跌

編譯林奇賢／綜合外電
一項工資數據意外高於預期，通膨擔憂再起，加深各界對聯準會（Fed）不急於降息的臆測。（路透）
一項工資數據意外高於預期，通膨擔憂再起，加深各界對聯準會（Fed）不急於降息的臆測。（路透）

美股30日早盤開低，道瓊跌190點或0.5%、史坦普挫0.3%、那指跌0.3%，因一項工資數據意外高於預期，通膨擔憂再起，加深各界對聯準會（Fed）不急於降息的臆測。

費半漲0.4%、台積電ADR持平。

根據勞工統計局30日公布的數據，第1季就業成本指數（ECI）成長1.2%，為一年來最大增幅，高於2023年底時的0.9%，也比市場預期的1%高。在這項數據發布後，美債殖利率躍升。

第一季ECI上升的範圍相當廣泛，特別是政府部門、醫院及製造業員工。ECI由於涵蓋政府與民間部門所有勞工的薪資成本，不會受到產業別及職位別等因素所扭曲，因此是經濟學者及Fed官員最重視的薪資數據。

美股4月跌跌撞撞，正朝去年10月以來首次月線收黑邁進，因市場的降息預期已較今年初的看法大幅削弱。道瓊本月恐怕收跌超過3%，史坦普和那指分別將跌逾2%。

在抵制浪潮打擊了中東的銷售下，麥當勞上季財報不如預期，拖累該公司早盤股價下跌1.6%。可口可樂上季財報優於預期、並上調業績展望後，這家飲料大廠的股價上漲1%。

沃爾瑪（Walmart）意外宣布放棄健康中心的計畫，將關閉全美51家健康中心，這不會影響既有的4,600間藥局和3,000多家驗光所。該公司也將推出全新的自有品牌Bettergoods，盼透過平價的形象，在高物價時期吸引精打細算消費者。該公司早盤跌0.3%。

其他個股，禮來藥廠上調全年營收展望，股價大漲6%；在美國掛牌的恩智浦（NXP）股價跳漲5%。特斯拉跌逾2%；市場先前傳出該公司擴大裁員的消息。

降息 勞工 道瓊

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