我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流感季節要結束了 病例數連續3周減少

全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用

世界經濟論壇主席警告：全球債務之高 拿破崙戰爭以來沒見過

編譯季晶晶／綜合外電
世界經濟論壇（WEF）主席布倫德。(路透)
世界經濟論壇（WEF）主席布倫德。(路透)

世界經濟論壇（WEF）主席布倫德（Borge Brende）周日於沙烏地阿拉伯利雅得舉行的一場特別會議上發言警告，全球債務比率攀升到1820年代以來未曾見過的水準，已開發經濟體面臨「停滯性通膨」風險。如果不採取正確措施，世界將面臨十年的低成長。

他受訪表示，全球經濟展望嚴峻，「今年的全球經濟成長估約3.2%，這不算糟，但不同於以往，過去幾十年的趨勢都是4%」。

被問及如何避免低成長，他指出「不能陷入貿易戰，我們仍然必須互相貿易」。

布倫德解釋：「貿易將發生變化，全球價值鏈將有更多近岸外包和友岸外包，但我們不該因噎廢食。我們還必須解決全球債務處境。自拿破崙戰爭以來，未有這樣的債務，我們的債務已接近全球國內生產毛額（GDP）的100%。」

他說，各國需考慮如何減債，並採取正確的財政措施，以免引發經濟衰退。他也提到持續的通膨壓力，認為生成式AI可能是開發中國家的機遇。

他的警告與國際貨幣基金（IMF）最近的一份報告不謀而合，該報告指出，去年全球公共債務占GDP的比重已升至93%，比疫前的水準高出9個百分點，預計這個十年結束前，全球公共債務可能接近國內生產總值的 100%。

布倫德還說，目前全球經濟面臨的最大風險是「我們所面臨的地緣政治衰退」，強調近期伊朗以色列間的緊張局勢。他說，「不可預測性太高，很容易就會失控。如果以色列和伊朗的衝突升級，油價可能一夜之間飆到150美元。那當然對全球經濟極具破壞力」。

伊朗 以色列 油價

上一則

印尼代表處與台商會辦ESG碳排講座 探討企業節能淨零

下一則

Fed轉向討論今年是否不降息「降幾次」已成過去話題

延伸閱讀

國務院：布林肯將訪以色列和約旦

國務院：布林肯將訪以色列和約旦
以色列外長：若達成釋放人質協議 可暫不進攻拉法

以色列外長：若達成釋放人質協議 可暫不進攻拉法
巴勒斯坦主席預期以色列幾天內攻拉法 籲美國勸阻

巴勒斯坦主席預期以色列幾天內攻拉法 籲美國勸阻
國際刑事法院傳將下令逮捕以色列總理 美設法阻止

國際刑事法院傳將下令逮捕以色列總理 美設法阻止

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10

超人氣

更多 >
想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕
與楊洋一樣同一導演 楊冪新戲臉「劣化、突然老」

與楊洋一樣同一導演 楊冪新戲臉「劣化、突然老」
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐