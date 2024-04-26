金融時報：美敦促日韓荷收緊對中晶片管制

中國電信巨擘華為在先進半導體發展上日益令人憂心。路透

英國「金融時報」報導，美國敦促歐洲及亞洲盟邦，收緊對中國出口晶片 相關技術和工具的限制措施。中國電信巨擘華為 在先進半導體發展上日益令人憂心。

「金融時報」（Financial Times）報導，根據熟知相關討論的5名消息人士，美國希望日本 、韓國和荷蘭更積極執行現行出口管制措施，包括阻止本國工程師對中國先進半導體廠檢修晶片生產工具。

華府艾金．崗波律師事務所（Akin Gump）出口管制專家沃爾夫（Kevin Wolf）表示：「為增進對中國進行管制的效率、為美國工業創造公平競爭環境，盟邦必須禁止本國公司為支持中國先進製程積體電路的生產提供服務。」

華府同時希望盟邦讓中國更難規避美國限制措施，尤其是讓第三國的企業更難向中國供應含有日本、韓國或荷蘭技術的物件。

美國是訴諸涵蓋範圍廣泛的「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule）而鎖定華為。這項規定讓美國商務部能阻止非美國公司向華為供應含有美國技術的物件，即便該物件不是在美國製造。不過美國盟邦尚未實施會造成類似影響的措施。

一名知情人士指出，美方不是要求盟邦按照「外國直接產品規定」建立新機制，只是希望他們運用現行出口管制制度處理。

美國盟邦會如何反應目前尚不明朗。2022年，美國宣布對中國實施半導體出口管制後，盟邦也對晶片相關技術收緊出口管制。然而，美方對盟邦施壓的同時，卻繼續讓高通（Qualcomm）等美企供應華為晶片，引發一些亞洲公司不滿。

根據其中一名參與討論人士，一些盟邦官員也曾表示，讓他們國家的工程師在中國集團內工作有其必要，因為這有助監控當地活動。

日本去年對23種晶片生產工具施加限制令。日本官員當時聲稱這比美方規定更嚴格，因為出口商不管出口到任何國家或地區幾乎都需要取得許可證，日本經濟產業省也因此能進行廣泛監督。然而一些官員指出，日本有無嚴格落實執行出口管制，透明度仍嫌不足。

許多日商已大幅切斷與華為的關係，不過華為仍是日本最具影響力商業遊說團體「經濟團體連合會」成員。

歐洲聯盟貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴金融時報，歐盟不願限制歐洲公民在中國工作。他提到：「人才議題攸關更基本的個人自由問題，這是我們必須謹慎處理的領域。」

華為據報推出搭載英特爾（Intel）晶片的筆記型電腦後，美國聯邦參議院情報委員會共和黨籍副主席盧比歐（Marco Rubio），以及共和黨在聯邦眾議院第4號人物、眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik），今天敦促商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）撤銷華為相關的出口許可證。

兩人共同致函雷蒙多說：「這些趨勢清楚顯示，幾年前危在旦夕的黑名單企業華為正在捲土重來。華為能這麼做是因在你們部會領導下，拜登政府未能保護美國人的聰明才智。」

英特爾則回應，在有業務往來的各國都恪遵當地所有法律和規定。