殖利率再度走高 股指平盤作收

特斯拉宣布重新推出「更實惠」的電動車車型後，股價上漲12.06%。美聯社

史坦普500指數收盤持平，因為利率擔憂削弱了企業獲利強勁帶來的動能。

史指上漲1.08點或0.02%收5071.63點；道瓊工業指數下跌42.77點或0.11%至3萬8460.92點。那斯達克指數小漲16.11點或0.1%收1萬5712.75點。

美國公債殖利率 上升，令股市承壓。指標10年期公債殖利率觸及當天高點4.67%，而2年期公債殖利率則超過4.95%。

Bel Air Investment Advisors創始成員兼董事長摩根(Todd Morgan)表示：「對股市來說的一個負面影響是，今年以來10年期殖利率上升了70個基點，這是相當可觀的。」「而且它需要放慢速度，因為如果它再漲 下去，在7天內可能會達到5%。短期內這對市場來說將是極其不利的。」

美國關鍵經濟數據即將發布。第1季國內生產毛額(GDP)數據將於25日上午發布，而聯準會偏好的核心個人消費支出物價(PCE)指數將於26日發布。

投資人一直擔心通膨不會像預期那樣迅速緩解，引發人們對聯準會可能不會降息 的擔憂。

特斯拉宣布重新推出「更實惠」的電動車車型後，股價上漲12.06%。然而，這家大型科技公司和散戶最喜歡的公司最近一季的營收和獲利都未達到預期。波音公司在公布第1季業績後股價走低，收盤下跌2.87%。

即使如此，至今企業獲利仍超出華爾街 的預期。史指中超過25%的公司已經公布財報。FactSet數據顯示，其中79%的獲利超出預期。

Wealth Improvement Group資深投資組合經理人Ayako Yoshioka在談到目前的第1季財報季時表示：「總體而言，這些都是好跡象。」「重點仍然是一些大型企業，市場將對Meta以及明天微軟和谷歌的財報和財測做出反應。」

Wolfe Research表示，Global X FinTech ETF(FINX)今年來的漲幅仍低於 1%，但長期走勢圖看來充滿希望。

Wolfe技術分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)在給客戶的報告中寫道：「金融科技FINX在過去兩年已經奠定了良好的基礎，如果它希望保持完美走勢，現在正處於一個重要的時刻。」

此外，該基金的大部分持股尚未公布財報，這為未來幾周提供了潛在的催化劑。

富國銀行指出，Neurocrine Biosciences的藥物組合正在出現拐點，該公司將很快「敲開大型股俱樂部的大門」。

分析師班塞爾(Mohit Bansal)預測，該公司的先天性腎上腺增生症治療藥物crinecerfont將創下15億元的峰值銷售額，超過他先前預計的11億元。

他在最新報告中寫道：「僅Crinecerfont就足以構成購買理由。」「我們認為Crinecerfont的機會被低估了，因為華爾街只認可了最高不過5-7億元的機會。」

Canaccord Genuity首席市場策略師德懷爾(Tony Dwyer)表示，雖然近期股市低迷，但他仍對2024年股市持樂觀態度，「我們今年的規劃是根據歷史性的表現採取一些糾正措施，我們正在這樣做。一旦解決了這個問題，今年就會有一個非常好的結局。」

他表示，更廣泛的獲利成長以及今年多次降息的可能性應該會提振股市。他表示，市場目前對降息變得過於悲觀，「就像12月底降息7次是有點過分一樣，只降息一次也可能太過分了。」

iShares Semiconductor ETF(SOXX)盤中創下一個多月以來的最佳表現。

開盤後不久該基金就上漲超過3%。達到3月7日以來最好表現，當時該股上漲約3.4%。

該基金得到Wolfspeed、德州儀器、意法半導體、安森美半導體和Analog Devices的幫助，這些公司的漲幅都超過5%。

即使如此，該ETF在4月仍下跌超過7%。