美銀：亞洲貨幣進入混亂時代 全面看空後市

美銀在最新報告中說亞洲貨幣進入「混亂時代」，並看壞新台幣（見圖）、人民幣及韓元前景。路透

美國銀行（BofA）看壞多種亞洲貨幣匯率 後市，對其他貨幣頂多抱持中性態度，這家投資銀行表示，這是「混亂時代」的開始。

美銀在最近的報告中表示：「我們不看好亞洲任何貨幣」，許多貨幣受到美國聯準會 寬鬆周期延遲和美元持續走強的影響。

財經媒體網站CNBC報導，美銀將人民幣、韓元、新台幣、泰銖及越南盾列為最看跌貨幣。港幣、印尼盾、印度盧比、馬元、菲律賓披索及星元則被列入「中性」名單。

在新台幣方面，由於股市資金強勁流出以及壽險業者增加平倉無本金交割遠匯避險，美銀對新台幣保持負面看法。目前新台幣兌美元匯率約為32.6元。

在人民幣方面，美銀預測本季人民幣兌美元匯率為7.35元，第3季和第4季將跌至7.45元。美銀預期人民幣貶值壓力將持續到今年下半年，原因包括：聯準會寬鬆政策延遲、中國減緩通膨的行為擴大了與美國的殖利率差，以及外國直接投資惡化導致金融帳戶疲弱。目前在岸人民幣兌美元約為7.24元。

在韓元方面，美銀表示，在聯準會推遲降息時間以及中東地緣政治風險成為主要逆風後，韓元的前景「顯著轉變」。美銀的經濟學家說：「今年迄今，我們看到大量資金流入南韓股市，但隨著全球股市對上述兩種風險感到厭惡，這些資金流入正開始逆轉。」目前韓元兌美元約為1,372韓元。美銀經濟學家表示，韓元目前仍被高估，其公允價格為1,417韓元。