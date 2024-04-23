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AI股Nvidia和美超微被點名 股價恐分別重挫逾20%和65%

編譯季晶晶／綜合外電
分析師點名輝達和美超微股價繼上周五後重挫後，可能分別再跌掉22%和65%。(路透)
分析師點名輝達和美超微股價繼上周五後重挫後，可能分別再跌掉22%和65%。(路透)

AI股突然慘跌。上周，台積電和艾司摩爾（ASML）兩家半導體製造業重量級公司因獲利下滑引發廣泛拋售後，拖累類股表現。在前五個交易日，安謀（Arm）崩跌23%、美超微（Supermicro）重挫21%、輝達（Nvidia）下跌8%。

這代表AI泡沫要破滅了，還是短暫現象而已？沒人知道。但根據金融投資諮詢業者The Motley Fool，輝達和美超微很可能續跌。

輝達可能再摔20%

Nvidia一直是AI熱潮裡無可爭議的領頭羊。AI需求飆升，推動Nvidia近幾季營收迅猛成長兩倍，利潤增長更快；不過，DA Davidson分析師Gil Luria於Nvidia發布2月財報後分析該股，給了中性評級，目標價620美元，意味可能較周一收盤價795.18美元重挫22%。

Luria承認Nvidia業績強勁，有能力繼續主導AI運算領域，但預料競爭對手將迎頭趕上，Nvidia的市場需求可能在未來4到6季出現下滑。

的確，AMD和英特爾都推出要與Nvidia別苗頭的AI GPU。不過，現在判斷Nvidia的市占是否會大量流失還為時尚早。華爾街共識仍是強勁的成長態勢能夠持續。如果真像Luria暗示的營收下滑，至少某些類別上如此，那麼股價幾乎肯定暴跌。

美超微恐崩跌65%

這家高階伺服器製造商的產品特別適合AI應用程式運行，股價自2023年初以來一路狂飆，營收也暴衝，最近一季增加逾100%。

但不是每位分析師都看好美超微潛力。1月底美超微公布財報後，Susquehanna給予該股賣出的評級，目標價僅為250美元，比周一收盤價717.02美元足足低了65%。

Susquehanna承認AI運算有長期增長潛力，但看到美超微業績存在一些問題。例如，營收成長迅猛，毛利率卻下降，Susquehanna認為業務模式有所不足。美超微的營運資本和盈利品質也遭質疑。

如果美超微第3季財報令人失望，那麼上周五的拋售可能預示更大的問題。該公司若未達自己1月底提出的指引目標，抱持高度期待的投資人勢將大失所望。不管數據如何，美超微的股價料將出現巨大波動。

AI 輝達 投資

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