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美股跌完了嗎？小摩策略師點出這些原因：拋售才開始

編譯葉亭均／即時報導
摩根大通首席市場策略師認為，美股的跌勢還沒走完。(路透)
摩根大通首席市場策略師認為，美股的跌勢還沒走完。(路透)

摩根大通首席市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）表示，美股過去三周的跌勢只是拋售潮的開始，隨著總體經濟風險愈來愈多，美股跌勢可能會加重。他說，這些總經風險包括債券殖利率上升、美元強勢且油價攀高。

克蘭諾維奇說，雖然美國企業本周公布財報，可能會暫時穩定市場，但不代表股市已脫離陰霾。投資人對於股票估值感到自滿、通膨依然過熱、聯準會短期內降息預期消退，再加上企業獲利展望過度美好，都增添了股市下跌的風險。

他周一在寫給客戶的報告中表示：「可能還會進一步回檔修正。」標普500指數上周收盤已比3月28日的收盤高點跌逾5%。所謂的「修正」一般定義為下跌超過10%以上。他說：「市場集中度一直非常高，部位緊繃，這通常是警訊，有逆轉的風險。」

美股周一（22日）收盤上漲，標普500指數收漲0.9%，本周將有180檔指數成分股公布財報，這占了指數逾40%的市值。包括微軟、Google母公司Alphabet、Meta Platforms和特斯拉都將公布上季業績。

克蘭諾維奇認為，近期的交易型態和當前的市場論述愈來愈像去年夏天，當時通膨高於預期和鷹派的聯準會立場修正，引發了風險資產回檔，但投資者的部位現在顯然更高。策略師們建議維持防禦操作，因為現在股市環境看起來「有麻煩了」。

不過，克蘭諾維奇和他的團隊今年來是和華爾街作對的一小群看空派。在多數同業都看好美股展望時，普遍不看好股市與風險資產，對標普500指數年底目標預測為4200點，是華爾街大型銀行中最低的，也代表美股將從周一的低點到年底將下跌約16%。

美股 華爾街 投資

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