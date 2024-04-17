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超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

編譯湯淑君／綜合外電
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

最新報導說，2023年超級遊艇銷售大跳水，因為等候交貨名單長長一串、價格飆漲，以及俄羅斯大亨遭國際制裁，重創需求。

CNBC引述「超級遊艇時報」報導說，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘和2021年破紀錄的313艘。

超級遊艇時報情報主管達澤特說，有買家訂了船身超過200呎的一艘新遊艇，卻等了三、四年，因為新冠肺炎疫情爆發後訂單大量積壓。價格也因原物料成本激增而大漲。

達澤特認為，價格上漲和交貨延遲，會使今年新超級遊艇銷售「再降低一點」。

最大型的超級遊艇銷售將首當其衝，預料全長逾200公尺（約650呎）的遊艇銷售可能衰減40%。

報導指出，大型超級遊艇銷售看淡的主因之一是，自2022年俄羅斯侵略烏克蘭招致國際制裁後，俄國富裕買家紛紛撤出這個市場。

達澤特說：「俄國人傾向於訂購非常豪華的超大型遊艇。」

超級遊艇時報說，新訂縮減的同時，遊艇完成時間卻又拉長，以至於疫情期間訂購的遊艇，直到最近才下水啟用。2023年打造完成的新超級遊艇數目增加31%至202艘。

報導說，目前全球超級遊艇總數接近6,000艘，是2022年數量的三倍。

疫情 俄羅斯 俄國

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