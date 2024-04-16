鮑爾說利率不變 史指收跌 道指中止六連跌

在聯準會主席鮑爾表示利率可能需要保持在高點後，史坦普500指數下跌。路透

在聯準會主席鮑爾 表示利率可能需要保持在高點後，史坦普500指數下跌。

史指下跌10.41點或0.21%收5051.41點；那斯達克指數下跌19.77點或0.12%收1萬5865.25點。受聯合健康(UnitedHealth)的提振，道瓊工業指數上漲63.86點或0.17%至3萬7798.97點，結束連續6天的下跌。

鮑爾表示，在物價黏性的情況下，目前的經濟政策應該保持不變。他在一場小組討論中表示：「最近的數據顯示勞動市場穩健成長和持續走強，但今年至今在回歸2%通膨目標方面缺乏進一步進展。」

他說，「最近的數據顯然沒有給我們更大的信心，相反表明實現這種信心可能需要比預期更久的時間。」「也就是說，目前政策在應對我們面對的風險方面是非常適中的。」

然而，由於第1季營收優於預期，聯合健康集團上漲5.2%，提振道指。這比道指成分股嬌生公司上季業績好壞參半、股價下跌2.13%來得好。

摩根史坦利(Morgan Stanley)上漲2.53%，營收和獲利都超出分析師的一致預期。美國商銀(Bank of America)獲利和營收下降，股價下跌3.53%。

美國大型企業在最新財報季初期給了華爾街樂觀的理由。FactSet數據顯示，史指上市公司目前只有不到10%的報告了財務狀況，其中近五分之四的公司的業績超出華爾街的普遍預期。

但較高的利率給投資人帶來了壓力。鮑爾發表演說後，美國2年期公債殖利率 短暫飆升至5%以上。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「鮑爾更加堅定地走向鷹派方向。」「這對股市來說並不友好，但市場已經明白了這一點。」

伊朗13日向以色列發射飛彈和無人機後，交易員也關注中東的緊張局勢。CBOE波動率指數（通稱為恐懼指數）在前一交易日大幅上漲後徘徊在19左右。

雖然道指結束連跌，但跌幅已經抹去今年的大部分漲幅。與幾周前還接近4萬點比較，可說是一個重大逆轉。

波音收漲1.61%，結束歷史性的連續下跌。截至15日收盤，該股連續11個交易日下跌，創下最長連跌紀錄。該股16日收漲1.61%，光是4月就下跌超過12%，今年來下跌35%左右。

Planet Fitness宣布基廷(Colleen Keating)將自6月10日起擔任執行長，該公司股價下跌2.88%。

基廷在2020年加入Planet Fitness前是FirstKey Homes執行長。

然而，即使股價回落，分析師仍對此決定持樂觀態度。

資訊科技是史指表現最好的類股，由於半導體和軟體股上漲，該類股上漲0.23%。

Super Micro Computer上漲10.6%，Salesforce、Nvidia、Advanced Micro Devices和Applied Materials都上漲1.6%以上。其他值得注意的上漲者包括Adob​​e、IBM和Lam Research。

其他3個類股也上漲，其中醫療保健類股上漲0.02%。聯合健康集團漲幅最大，在獲利推動下飆升5.2%。

與半導體產業相關的股票表現也優於大盤，VanEck Semiconductor ETF (SMH)上漲0.38%。今年以來該ETF上漲29.7%。

Advanced Micro Devices和Applied Materials的漲幅都超過1.8%。KLA上漲2.18%。

房地產和能源是史指表現最差的類股，分別下跌1.53%和0.87%。

西方石油 公司(Occidental Petroleum)和APA公司(APA Corporation)是能源類股表現最差的公司，股價下跌約2%。哈里伯頓(Halliburton)、馬拉松石油(Marathon Petroleum)至少下跌1.5%，瓦萊羅能源(Valero Energy)下跌近1%。

美國鐵塔公司(American Tower Corporation)是房地產類股表現最差的個股，下跌3.32%。世邦魏理仕集團(CBRE Group)、Kimco Realty和Healthpeak Properties下跌至少1.7%。