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Fed降息疑雲震撼全球市場 從美元升、金價飆可見端倪

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）今年降息次數若是比預期少，甚至今年無法降息，受影響的不只是美國股、債市，也將衝擊全球匯市。從近來日圓兌美元匯價頻頻破底，即可見一斑。（路透）
聯準會（Fed）今年降息次數若是比預期少，甚至今年無法降息，受影響的不只是美國股、債市，也將衝擊全球匯市。從近來日圓兌美元匯價頻頻破底，即可見一斑。（路透）

美國通膨數據一連三個月比預期熱，在全球金融市場投下震撼彈，因為投資人驚醒聯準會（Fed）今年降息次數勢必比預期少，甚至根本無法降息，受影響的不只是美國股、債市而已，也將衝擊全球匯市，金價近來頻頻創新高只是其中一個效應而已。

道瓊社報導，美國借貸成本維持在高檔更久，將推升美企的融資本，進而影響盈餘表現。抵押貸款利率走高，也會侵蝕消費者購買力，抑制產品與服務支出。美股最近下挫，其來有自。

但Fed今年降息次數比預期少，不僅讓美國民眾和投資人失望，也讓世界各國央行決策官員措手不及。

這是因為，過去幾年來，全球央行大致都面對類似的問題：先是新冠肺炎疫情，然後是通膨猛竄。因此，全球利率大致齊步上揚，主要貨幣相對走勢普遍持穩。

但現在情況突然改觀。

Fed不降息效應：美元走強

歐洲央行（ECB）11日表示，仍準備在6月啟動降息。瑞士已經開歐洲降息第一槍。中國和日本也為如何提振國內脆弱的經濟成長煩心。綜合來看，Fed利率若是按兵不動，與世界主要國家的貨幣政策分道揚鑣，淨效應將是美元走強。

日本已面臨關鍵時刻，決策官員揚言或許必須進場干預、阻止日圓急貶。國際貨幣基金（IMF）年會下周在華盛頓登場，預料匯率將是世界各國領袖討論的主題。

貴金屬市場也已感受到Fed降息展望生變的震撼。金價最近漲勢銳不可當，迭創新高，最大的驅動力並非投資人買黃金防範通膨復熾或衰退來襲的避險買盤，而是央行紛紛大買黃金，設法增持黃金準備，特別是中國大陸。白銀同樣受到青睞。

簡言之，Fed降息展望轉變，影響所及遠超過股市。但就美股而言，此刻正逢財報季開鑼，只要美國經濟仍強健、美企獲利成長仍看好，美股似乎仍挺得住。對眼明手快且洞悉局勢的投資人而言，新的機會之窗可能已開啟。

降息 投資 央行

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